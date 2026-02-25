Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida

En la CURP oficial del Menco no aparece el nombre de Nemesio/ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:13 - 25 febrero 2026
De acuerdo a registros del Gobierno de México, en la CURP del narco no aparece el nombre de Nemesio

Nemesio Oseguera Cervantes ha sido el nombre con el que siempre se ha identificado a ‘El Mencho’; sin embargo, luego del operativo para localizarlo —que dejó como resultado su abatimiento—, se ha dado a conocer que su nombre real es otro, siendo esto confirmado por información oficial del Gobierno de México.

Resulta que el Mencho no se llama Nemesio como todos lo creían

Documentos oficiales revelan su verdadero nombre

Durante una reciente conferencia de prensa del Gobierno de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y en la que también participaron las Fuerzas Armadas, encargadas del operativo para dar de baja al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ofreció información oficial del capo de la droga que destapó un error cometido por muchos: llamarlo por un nombre que no tiene.


En los documentos oficiales mostrados por las autoridades para confirmar que el cuerpo sin vida corresponde al líder del CJNG, se puede apreciar su Clave Única de Registro de Población (CURP), avalada por el Registro Nacional de Población (RENAPO). En ella, el Mencho solo tiene un nombre y no es Nemesio.


Sí, de acuerdo con información oficial del Gobierno de México, el narcotraficante se llama Rubén Oseguera Cervantes, sin el Nemesio, nombre que no aparece en su CURP.

En los registros oficiales del Gobierno de México, el Mencho sólo aparece con el nombre de Rubén/RENAPO

Lo que dice el portal de RENAPO

Incluso, esa misma información puede corroborarse mediante una consulta en línea en el portal de RENAPO, apareciendo que el Mencho nació el 17 de julio de 1967, en Aguililla, Michoacán, y fue registrado un año después de su nacimiento con el acta número 00575. Su edad al momento de fallecer era de 58 años.

La versión del Gobierno de Estados Unidos

Paradójicamente, para el Gobierno de Estados Unidos, el líder del CJNG sí lleva por nombre Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, teniendo registro de ello desde que, en 1986, fue detenido en San Francisco, California, por robo y portación de armas.


Incluso, en la ficha emitida por el Departamento de Estado para ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares que llevara a su ubicación, el capo es identificado como Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Para Estados Unidos, el Mencho sí se llama Nemesio Rubén Oseguera Cervantes/AP

¿Por qué el Mencho lleva el nombre de Nemesio?

Oficialmente, para los registros en México, el nombre del Mencho es Rubén Oseguera Cervantes, por lo que surge la duda: ¿de dónde sale el Nemesio?


Según trasciende, a partir de reportes de periodistas especialistas en temas del narcotráfico y de personas allegadas a él, el Mencho adoptó el nombre de Nemesio en honor a uno de sus padrinos, quien lo apoyó durante su juventud.


No obstante, esta versión no ha sido confirmada por familiares ni por autoridades.

