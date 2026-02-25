Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

PETA exige trasladar a Punch, el macaco viral de Japón, a un santuario por presunto trauma emocional

El pequeño macaco fue rechazado por su madre al nacer y desde entonces utiliza un muñeco de felpa como objeto de apego./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:42 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
PETA advierte que mantenerlo en un zoológico donde su popularidad se usa para atraer visitantes podría contribuir a prácticas que priorizan el espectáculo sobre el bienestar

La organización internacional People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) emitió un pronunciamiento este miércoles en el que solicita al Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, en Chiba, Japón, que traslade a Punch, un macaco japonés bebé que se ha hecho viral en redes sociales, a un santuario animal especializado. De acuerdo con la agrupación, el comportamiento del primate, que se aferra a un peluche dentro de su recinto, no es un simple gesto “tierno”, sino la manifestación de un posible trauma derivado del cautiverio y el aislamiento.

Punch, el macaco japonés que se volvió viral por abrazar un peluche, permanece en el Zoológico de Ichikawa, en Japón./

Punch, de aproximadamente siete meses de edad, nació en el zoológico pero fue rechazado por su madre poco después de nacer, lo que obligó al personal a intervenir para proveerle cuidados y alimentación. Desde entonces, el pequeño primate se ha vuelto famoso por caminar, dormir y permanecer con un peluche de orangután que le sirve de sustituto emocional.

Según PETA Asia, los videos y fotografías que se han viralizado —donde Punch aparece abrazando su muñeco mientras visitantes observan— no deberían interpretarse como simples momentos adorables, sino como señales de un primate que enfrenta estrés emocional por la falta de vínculos afectivos propios de su especie.

¿Qué pide PETA exactamente sobre el caso de Punch?

La organización defensora de los derechos animales insta a que Punch sea trasladado a un santuario reputado, donde pueda recibir atención especializada en un ambiente más acorde con sus necesidades naturales y sociales. PETA advierte que mantenerlo en un zoológico donde su popularidad se usa para atraer visitantes podría contribuir a prácticas que priorizan el espectáculo sobre el bienestar del animal.

Jason Baker, presidente de PETA Asia, señaló que los macacos japoneses son animales altamente sociales que, en estado natural, crecen dentro de un grupo familiar estable y desarrollan habilidades de convivencia. Para Baker, sustituir ese contacto materno e íntimo por un objeto de felpa no es adecuado para su desarrollo emocional a largo plazo.

La historia de Punch también ha generado preocupación tras videos difundidos en redes en los que se observa al pequeño siendo intimidado por otro macaco dentro del recinto del zoológico, lo que alimenta aún más el argumento de PETA sobre los efectos negativos del entorno físico y social en el que vive.

El caso de Punch ha provocado una mezcla de reacciones: mientras muchas personas compartieron simpatía y apoyo en redes sociales por la imagen del macaco abrazando su peluche, organizaciones como PETA enfatizan que esa viralidad puede tener un costo real en la salud mental y social del animal.

PETA solicitó que Punch sea trasladado a un santuario especializado al considerar que podría presentar afectaciones emocionales./ X
Últimos videos
Lo Último
12:58 F1 2026: Flavio Briatore y Bernie Ecclestone se suman a críticas a la nueva normativa
12:51 Afición de Rayados se manifiesta en El Barrial
12:41 ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
12:40 ¿Qué dice el Salmo 91? La oración encontrada en la cabaña de “El Mencho”
12:32 ¡Ya le salieron pretendientes! El Vasco da Gama quiere a Marcelo Gallardo.
11:45 Pese a mejoría, Manchester United mantiene una deuda millonaria
11:42 PETA exige trasladar a Punch, el macaco viral de Japón, a un santuario por presunto trauma emocional
11:39 ¿Bad Bunny se metió en la relación de Nodal y Cazzu? Esto dijo el cantante
11:30 UEFA ratifica suspensión a Presttiani; no podrá jugará la vuelta vs Real Madrid
11:13 El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Jack Doohan a lado de Flavio Briatore en el garage de Alpine | AP
Fórmula 1
25/02/2026
F1 2026: Flavio Briatore y Bernie Ecclestone se suman a críticas a la nueva normativa
Afición de Rayados se manifiesta en El Barrial
Futbol
25/02/2026
Afición de Rayados se manifiesta en El Barrial
¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
Contra
25/02/2026
¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
¿Qué dice el Salmo 91? La oración encontrada en la cabaña de “El Mencho”
Contra
25/02/2026
¿Qué dice el Salmo 91? La oración encontrada en la cabaña de “El Mencho”
¡Ya le salieron pretendientes! El Vasco da Gama quiere a Marcelo Gallardo.
Futbol
25/02/2026
¡Ya le salieron pretendientes! El Vasco da Gama quiere a Marcelo Gallardo.
Jim Ratcliffe, dueño del Manchester United, en las gradas frente a Alex Ferguson, en un partido de la Premier League | AP
Futbol
25/02/2026
Pese a mejoría, Manchester United mantiene una deuda millonaria