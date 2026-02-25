Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pese a mejoría, Manchester United mantiene una deuda millonaria

Jim Ratcliffe, dueño del Manchester United, en las gradas frente a Alex Ferguson, en un partido de la Premier League | AP
Jim Ratcliffe, dueño del Manchester United, en las gradas frente a Alex Ferguson, en un partido de la Premier League | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:45 - 25 febrero 2026
Los Red Devils han implementado diferentes mecanismos para intentar balancear sus finanzas en los años recientes

Manchester United presentó una mejoría en su beneficio operativo en la primera mitad de la Temporada 2025-26, en comparación con lo reportado la campaña anterior. Sin embargo, no ha resultado suficiente y el club de la Premier League todavía mantiene una millonaria deuda por más de mill millones de libras, es decir, más de 1,500 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte presentado, los Red Devils tuvieron un beneficio operativo de 32.6 millones de libras (44.1 millones de dólares) en los seis primeros meses de la actual temporada, que contrasta con las pérdidas de 3.9 millones de libras (5.2 millones de dólares) reportadas en el periodo anterior. La mejora se dio, principalmente al ajuste de la nómina de salarios, situada en 75 millones de libras ($101.5 millones de dólares), 9% menos que el año pasado.

La salida de jugadores como Marcus Rashford (cedido a Barcelona) y Rasmus Hojlund (préstamo en Napolés), y los traspasos de André OnanaAlejandro Garnacho y Anthony liberaron alrededor de 18.9 millones de dólares en las cuentas. En este contexto, el club aseguró que esta política de recortes, implementada desde la llegada a la propiedad del club del magnate británico Jim Ratcliffe con su empresa INEOS, ha dado un impulso financiero.

Michael Carrick y Casemiro en celebración tras una victoria en Premier League | AP
Michael Carrick y Casemiro en celebración tras una victoria en Premier League | AP

Manchester United mantiene deuda millonaria

Pero a pesar de estas mejoras, no todo son buenas noticias y la deuda total del club se mantiene en los 1,300 millones de libras ($1,759 millones de dólares). Además, los ingresos comerciales se redujeron un 8% hasta 78.5 millones de libras ($106.2 millones de dólares), al igual que los ingresos por día de partido, ya que se jugaron menos encuentros en Old Trafford que en el periodo anterior.

Entre ambos rubros suman una reducción total de hasta 330 millones de libras ($446 millones de dólares) en los ingresos totales del equipo, en comparación a los 341 millones de libras ($461 millones de dólares) publicados en el mismo periodo el año anterior. Por ello, el club ha mantenido una política de recortes que no solo impacta en jugadores, sino en toda la institución.

Benjamin Sesko en celebración de gol en la Premier League | AP
Benjamin Sesko en celebración de gol en la Premier League | AP

¿Qué otros recortes ha realizado Manchester United?

Según lo reportado, en los últimos tres años, Manchester United ha despedido 450 trabajadores y eliminado los beneficios a los empleados como comidas gratuitas en el comedor de la ciudad deportiva. De igual forma, terminó con las pensiones a leyendas como el histórico entrenador del primer equipo varonil, Alex Ferguson.

"Ahora estamos viendo el positivo impacto financiero de nuestra transformación fuera del campo y de cómo se materializa en nuestros constes y nuestro beneficio. Estos resultados demuestran la fuerza de nuestro negocio a la vez que continuamos empujando pos los mejores resultados para nuestros equipos masculino y femenino", dijo Omar Berrada, consejero delegado del United.

Jess Park celebra en partido de la Champions League Femenina | AP
Jess Park celebra en partido de la Champions League Femenina | AP
