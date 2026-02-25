¿Qué dice el Salmo 91? La oración encontrada en la cabaña de “El Mencho”

El cateo realizado en la sierra de Jalisco donde fue localizado el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes —líder del Cártel Jalisco Nueva Generación— dejó, además de indicios del operativo que culminó con su muerte, una pieza que ha llamado la atención de autoridades y analistas: un manuscrito del Salmo 91, tradicional pasaje bíblico de protección.

El Salmo 91 es un pasaje bíblico asociado con protección en situaciones de peligro. / iStock

¿Qué tenía “El Mencho” en su refugio? Altares, santos y el Salmo 91

Durante el cateo en la vivencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, las autoridades federales no solo encontraron objetos personales y alimentos, sino también un altar religioso con figuras como la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Charbel, así como una carta donde estava escrito a mano el Salmo 91.

En el refugio también se hallaron imágenes religiosas como la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo. / X: @AlertaMundoNews

¿Qué significado tiene el Salmo 91 encontrado en la casa de ‘El Mencho’?

Este pasaje bíblico, considerado por creyentes como una oración de protección divina, dice en parte que quien lo recita o guarda “no temerá los terrores de la noche ni la saeta que vuela de día”, y que será protegido incluso en medio de peligros:

"El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación."

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, encabezó el CJNG durante años./ DEA

La carta manuscrita sugiere que el capo, a pesar de su condición como uno de los criminales más buscados del mundo, practicaba una forma de devoción religiosa en privado.

Este hallazgo se suma a otras evidencias de religiosidad entre líderes del crimen organizado: pasajes y oraciones han sido hallados también vinculados con figuras como Ismael “El Mayo” Zambada, señalando una práctica compartida de recurrir a textos sagrados para buscar protección.

El Mencho, líder del CJNG, era uno de los delincuentes más buscados del mundo/DEA