México alcanza cifra histórica de 40 mil 871 mdd en inversión extranjera directa

Al cierre de 2025, México registró un récord histórico en Inversión Extranjera Directa (IED), al captar 40 871 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 10.8 % respecto al año anterior y la cifra más alta desde que se lleva este registro oficial. Este resultado fue dado a conocer por la Secretaría de Economía y refleja la confianza de inversionistas globales en el país.

México registró 40 871 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa al cierre de 2025, la cifra más alta en su historia. / iStock

¿Qué impulsó el récord de inversión extranjera en México?

La IED aumentó de forma constante por quinto año consecutivo, consolidándose como uno de los principales motores de la economía ante el entorno global. Los datos oficiales muestran que este récord fue resultado de una combinación de factores: Reinversión de utilidades de empresas ya establecidas en México, que representó cerca del 67.7 % del total .

Nuevas inversiones , que crecieron significativamente y contribuyeron al dinamismo general del flujo.

Cuentas entre compañías, que completaron la parte restante del total de la IED. Estos componentes reflejan tanto la confianza de empresas ya presentes en México como la llegada de nuevos capitales que buscan oportunidades en sectores productivos.

La reinversión de utilidades representó cerca del 67.7 % del total de la IED captada. / iStock

¿De dónde proviene la mayor parte de la inversión?

La mayor parte de la IED recibida en 2025 provino de socios tradicionales y regiones clave: Estados Unidos fue el principal inversor con 15 877 millones de dólares (38.8 % del total).

España se ubicó en segundo lugar con 4 431 millones (10.8 %).

Canadá aportó 3 323 millones (8.1 %).

Países Bajos y Japón completaron la lista de los principales emisores. Estos cinco países concentraron cerca del 69.1 % de toda la IED captada por México en 2025.

La mayoría de la IED provino de Estados Unidos, seguido por España y Canadá. / iStock

¿Qué regiones del país recibieron más inversión?

El flujo de capital extranjero se concentró en estados clave económicos: Ciudad de México fue el principal receptor regional con 22 381 millones de dólares (54.8 % del total).

Nuevo León y el Estado de México también destacan como polos importantes de atracción de inversión.

Entidades como Baja California y Baja California Sur siguieron en el listado de recepción significativa. Esta distribución muestra un claro patrón donde las zonas urbanas e industriales concentran la mayor parte del capital extranjero.