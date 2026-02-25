Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

OFICIAL: Tigres anuncia renovación de Diego Lainez

Diego Lainez | IMAGO7
Ricardo Olivares 15:18 - 25 febrero 2026
'Factor' Lainez seguirá vistiendo la camiseta del conjunto felino para las próximas temporadas

Tigres hizo oficial la renovación de Diego Lainez a través de sus redes sociales, asegurando la continuidad del atacante por tres años más con la institución felina. El club destacó la importancia del futbolista dentro del proyecto deportivo y reafirmó su confianza en el talento del mexicano.

LAINEZ ESTA TEMPORADA

En la presente temporada, Lainez ha disputado siete encuentros, cinco de ellos como titular, mostrando regularidad en el esquema del equipo. Además, ya suma dos goles, aportando desequilibrio y profundidad por las bandas en el arranque de la campaña.

Desde su llegada a Tigres, el extremo ha acumulado 136 partidos oficiales, con un registro de 13 goles y 23 asistencias, números que reflejan su constancia y aporte ofensivo a lo largo de su etapa en San Nicolás.

Diego Lainez | IMAGO7

Con esta renovación, Tigres apuesta por mantener la base del plantel y consolidar a Lainez como una pieza clave de cara a los próximos torneos, buscando seguir compitiendo por los primeros planos del futbol mexicano.

