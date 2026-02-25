Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
OFICIAL: Tigres anuncia renovación de Diego Lainez
Tigres hizo oficial la renovación de Diego Lainez a través de sus redes sociales, asegurando la continuidad del atacante por tres años más con la institución felina. El club destacó la importancia del futbolista dentro del proyecto deportivo y reafirmó su confianza en el talento del mexicano.
¡’Factor’ 𝑹𝑬𝑵𝑶𝑽𝑨𝑫𝑶! ✍🏼 pic.twitter.com/vgp4okSQkc— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 25, 2026
LAINEZ ESTA TEMPORADA
En la presente temporada, Lainez ha disputado siete encuentros, cinco de ellos como titular, mostrando regularidad en el esquema del equipo. Además, ya suma dos goles, aportando desequilibrio y profundidad por las bandas en el arranque de la campaña.
Desde su llegada a Tigres, el extremo ha acumulado 136 partidos oficiales, con un registro de 13 goles y 23 asistencias, números que reflejan su constancia y aporte ofensivo a lo largo de su etapa en San Nicolás.
Con esta renovación, Tigres apuesta por mantener la base del plantel y consolidar a Lainez como una pieza clave de cara a los próximos torneos, buscando seguir compitiendo por los primeros planos del futbol mexicano.
Te puede interesar