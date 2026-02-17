Mazatlán empata ante Tigres y logra histórico resultado en el Estadio El Encanto

Esto es Mazatlan. En inferioridad numérica y sin portera en los minutos finales del partido, el equipo sinaloense logró un histórico resultado en casa en el cierre de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El equipo dirigido por Nicolás Morales empató ante Tigres y por primera vez sumó puntos como local ante las Amazonas.

El vigente campeón de la categoría atraviesa una racha inoperante y luego de la derrota 0-1 en la Jornada 8 ante FC Juárez -que ganó por primera vez en el Estadio Universitario-, las pupilas de Pedro Martínez se quedaron sin marcar por segundo juego al hilo. Ni siquiera la expulsión de la arquera Daniela Solera le favoreció a las felinas, que se mantienen en el sexto puesto de la clasificación.

Faltaban dos minutos para el final del partido, cuando la silbante Diana Velázquez sancionó como roja directa una aparente entrada de la guardameta costarricense sobre Diana Ordoñez. Ya sin ventanas de cambios disponibles, Fernanda Canseco se vio con la responsabilidad de mantenerse bajo los tres palos hasta el silbatazo final, con una actuación decente mantener el 0-0.

Mazatlán sacó el empate con una jugadora menos | IMAGO7

Histórico resultado para Mazatlán ante Tigres en la Liga MX Femenil

En el que se perfila para ser su último torneo en el circuito, por la inminente compra por parte de Atlante, las Cañoneras han tenido una actuación memorable en el Estadio el Encanto. En cinco partidos disputados en casa, las sinaloenses tienen tres victorias y dos empates, para 11 de los 12 puntos que tienen en el torneo y que las mantienen en el puesto 12 de la clasificación después de nueve jornadas.

Además, el empate de este lunes fue el primero que lograron frente al equipo de la UANL en Sinaloa, segundo en general. Hasta ahora, el mejor resultado para Mazatlán contra Tigres había sido el 2-2 en su visita al Estadio Universitario en la Jornada 16 del Clausura 2021, con Miguel Hernández como técnico. Belén Cruz y Lizbeth Ovalle hicieron los tantos felinos, mientras que Liliana Hernández y Cassandra Montero marcaron por las sinaloenses.

Mientras que en Sinaloa había perdido cinco de cinco compromisos, con la derrota 0-2 del Apertura 2024 como el resultado más decente. Un autogol de Cristina Montaño y gol de Thembi Kgatlana le dieron aquella victoria a Tigres, que tras ello se impuso por goleadas 7-0 y 5-0, en el Clausura y Apertura 2025, respectivamente, y no pudo prolongar la racha hoy.

Mazatlán logró un empate histórico en casa | IMAGO7

¿Contra quién juega Mazatlán y Tigres la próxima semana?

Las Amazonas tendrán que dar rápidamente vuelta a la página, ya que visitarán a Pumas en el arranque de la Jornada 10, el próximo viernes 20 de febrero a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras que Mazatlán visitará a Puebla el domingo 22 a las 12:00 horas y buscará reencontrarse con el triunfo, luego de dos empates seguidos, 1-1 ante Gallos Femenil y el de este lunes en casa.