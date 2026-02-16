Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Kim Rodríguez es reconocida por América Femenil al llegar a 150 partidos jugados

Kimberly Rodríguez celebró 150 partidos con América | X: @AmericaFemenil
Marcos Olvera García 20:24 - 15 febrero 2026
La jugadora del cuadro de Coapa recibió un reconocimiento antes del partido entre las Águilas y las Rayadas

Este domingo, en el cierre de la jornada de la Liga MX Femenil, América recibió a Rayadas en el Estado de la Ciudad de los Deportes, donde el cuadro azulcrema aprovechó la previa para homenajear a una de sus figuras.

En la previa al encuentro en donde América se disputaba el liderato de la Liga Femenil, el cuadro azulcrema aprovechó la previa del partido para rendir homenaje a una de sus jugadoras más importantes.

Kimberly Rodríguez celebró 150 partidos con América | IG: @kimberlyrod23

Kimberly Rodríguez, defensora central que llegó al cuadro azulcrema en 2022, fue reconocida en el césped del Estadio de la Ciudad de los Deportes luego de llegar a los 150 partidos disputados con el equipo de Coapa.

Junto a Kim, sus compañeras de equipo aprovecharon el momento para tomarse la foto del recuerdo con Rodríguez, en un momento que quedó marcado en los libros del americanismo.

Kimberly Rodríguez celebró 150 partidos con América | IMAGO7

Por el liderato y el invicto

América se enfrentó a las Rayadas en el Ciudad de los Deportes, encuentro que decide qué equipo se quedará con el liderato de la Liga MX Femenil.

Rayadas, por el momento, permanecen en el liderato con siete triunfos y un empate, mientras que América aparece en la segunda posición con seis victorias y dos igualadas.

Ambos equipos marchan invictos; solo dos puntos separan a América de Monterrey, por lo que este encuentro definirá el futuro próximo de estas dos escuadras.

Kimberly Rodríguez celebró 150 partidos con América | MEXSPORT
