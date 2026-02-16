El Grande Americano lanza fuerte mensaje al 'Original' Grande Americano: "Aquí cruzaste la línea, cabr*n"

Desde el regreso del 'Original' Grande Americano en Royal Rumble 2026, El Grande Americano actual ha rechazado contundentemente todo lo que tenga que ver con él, más allá de que posean el mismo nombre.

Ahora, tras un mensaje enviado por parte de The Original, El Americano de AAA ha respondido con un sentimiento real de enojo, pues considera que no hay ninguna clase de respeto por el personaje.

Los Grandes Americanos (abajo a la izquierda) reaccionando a una movida de Je'von Evans | wwe.com

Robo de identidad

El video del 'Original' menciona que él ha sido víctima de robo de identidad, algo que ha sucedido durante los últimos seis meses, agregando también los detalles por los cuales cree que no es auténtico.

Dentro de estos detalles, se encuentra la necesidad que ha tenido el Grande Americano de AAA con mostrar que sí es mexicano, pues incluso "se consiguió una mujer mexicana para tratar de convencerlos a todos", algo que han molestado de sobremanera a quien fue dirigido el mensaje.

La respuesta del Grande Americano ha sido parte de sus redes sociales, en donde se mostró notablemente enojado, pues el video del 'Original' fue hecho con inteligencia artificial, argumentando que también se ha metido con detalles específicos de la patria mexicana, como la Bandera, la cual no ha portado con orgullo.

Con esto cruzaste la línea, chaparro, nos vemos pronto, y esta vez sin filtros, sin pinch* inteligencia artificial, cara a cara, chaparrito

¿Rumbo a WrestleMania?

Algunos rumores han comenzado a circular en torno a los videos de los Grandes Americanos, pues algunos creen que la lucha que tendrán entre ambos, dejando de lado solo las apariciones en shows semanales se dará en WrestleMania para terminar con un máscara vs máscara, permitiendo que el perdedor sea quien revele su identidad.

El Original Grande Americano con ventaja sobre su rival | wwe.com

Sin embargo, la presencia de ambos en AAA podría hacer que dicho combate se lleva a cabo en esta empresa, pero todo dependerá de las fechas y como se desarrolle la rivalidad, pues The Original Grande Americano buscará ganar la espada del Rey de Reyes, por lo que una intervención de su rival no se vería descabellada.