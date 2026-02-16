Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

El Grande Americano lanza fuerte mensaje al 'Original' Grande Americano: "Aquí cruzaste la línea, cabr*n"

Enfrentamiento de ambos americanos en Monday Night Raw | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 21:31 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La rivalidad entre los dos Grandes Americanos sigue escalando con el paso de los shows

Desde el regreso del 'Original' Grande Americano en Royal Rumble 2026, El Grande Americano actual ha rechazado contundentemente todo lo que tenga que ver con él, más allá de que posean el mismo nombre.

Ahora, tras un mensaje enviado por parte de The Original, El Americano de AAA ha respondido con un sentimiento real de enojo, pues considera que no hay ninguna clase de respeto por el personaje.

Los Grandes Americanos (abajo a la izquierda) reaccionando a una movida de Je'von Evans | wwe.com

Robo de identidad

El video del 'Original' menciona que él ha sido víctima de robo de identidad, algo que ha sucedido durante los últimos seis meses, agregando también los detalles por los cuales cree que no es auténtico.

Dentro de estos detalles, se encuentra la necesidad que ha tenido el Grande Americano de AAA con mostrar que sí es mexicano, pues incluso "se consiguió una mujer mexicana para tratar de convencerlos a todos", algo que han molestado de sobremanera a quien fue dirigido el mensaje.

La respuesta del Grande Americano ha sido parte de sus redes sociales, en donde se mostró notablemente enojado, pues el video del 'Original' fue hecho con inteligencia artificial, argumentando que también se ha metido con detalles específicos de la patria mexicana, como la Bandera, la cual no ha portado con orgullo.

Con esto cruzaste la línea, chaparro, nos vemos pronto, y esta vez sin filtros, sin pinch* inteligencia artificial, cara a cara, chaparrito

¿Rumbo a WrestleMania?

Algunos rumores han comenzado a circular en torno a los videos de los Grandes Americanos, pues algunos creen que la lucha que tendrán entre ambos, dejando de lado solo las apariciones en shows semanales se dará en WrestleMania para terminar con un máscara vs máscara, permitiendo que el perdedor sea quien revele su identidad.

El Original Grande Americano con ventaja sobre su rival | wwe.com

Sin embargo, la presencia de ambos en AAA podría hacer que dicho combate se lleva a cabo en esta empresa, pero todo dependerá de las fechas y como se desarrolle la rivalidad, pues The Original Grande Americano buscará ganar la espada del Rey de Reyes, por lo que una intervención de su rival no se vería descabellada.

Incluso, un enfrentamiento previo no se vería lejano, pues El Grande Americano tiene a Bravo y Rayo, así que, si el Original quiere, podría hacer equipo con un par de luchadores más para luchar antes de que se llegue la fecha del magno evento.

Últimos videos
Lo Último
21:50 Nicolás Larcamón responde a Ángel Correa sobre el estadio: "Donde juguemos somos reconocibles"
21:31 El Grande Americano lanza fuerte mensaje al 'Original' Grande Americano: "Aquí cruzaste la línea, cabr*n"
21:11 Barack Obama asiste al All-Star Game de la NBA y se lleva los reflectores
20:47 ¿Se queda Maxx Crosby? Las Vegas Raiders nombran a Rob Leonard como su nuevo Coordinador Defensivo
20:44 Nicolás Larcamón elogia a Tigres tras triunfo de Cruz Azul
20:24 Kim Rodríguez es reconocida por América Femenil al llegar a 150 partidos jugados
20:20 Liga MX: Así quedó la Tabla General de la Jornada 6 del Clausura 2026
20:18 ¡A lo Anselmi! Así fue el eufórico festejo de Larcamón tras victoria del Cruz Azul sobre Tigres
20:12 Bad Bunny posa con camiseta de River Plate en medio de presentaciones en Argentina
20:03 Liga MX: André Jardine perdió el toque con América en los Clásicos
Tendencia
1
Contra ¿Sancionan a escuelas por aceptar a hijos de narcos? Esta es la verdadera historia
2
Contra ¡Otra vez! Activan Contingencia Ambiental y endurecen Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 16 de febrero
3
Futbol ¡Con Ley del Ex incluida! Cruz Azul vence a Tigres en un gran partido dominical
4
Futbol Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
5
Contra ¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
6
Futbol Chivas, el primer equipo con paso perfecto en seis jornadas en 16 años
Te recomendamos
Nicolás Larcamón responde a Ángel Correa sobre el estadio: "Donde juguemos somos reconocibles"
Futbol
15/02/2026
Nicolás Larcamón responde a Ángel Correa sobre el estadio: "Donde juguemos somos reconocibles"
El Grande Americano lanza fuerte mensaje al 'Original' Grande Americano: "Aquí cruzaste la línea, cabr*n"
Lucha
15/02/2026
El Grande Americano lanza fuerte mensaje al 'Original' Grande Americano: "Aquí cruzaste la línea, cabr*n"
Barack Obama asiste al All-Star Game de la NBA y se lleva los reflectores
Basquetbol
15/02/2026
Barack Obama asiste al All-Star Game de la NBA y se lleva los reflectores
¿Se queda Maxx Crosby? Las Vegas Raiders nombran a Rob Leonard como su nuevo Coordinador Defensivo
NFL
15/02/2026
¿Se queda Maxx Crosby? Las Vegas Raiders nombran a Rob Leonard como su nuevo Coordinador Defensivo
Nicolás Larcamón elogia a Tigres tras triunfo de Cruz Azul
Futbol
15/02/2026
Nicolás Larcamón elogia a Tigres tras triunfo de Cruz Azul
Kim Rodríguez es reconocida por América Femenil al llegar a 150 partidos jugados
Futbol
15/02/2026
Kim Rodríguez es reconocida por América Femenil al llegar a 150 partidos jugados