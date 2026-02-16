¡A lo Anselmi! Así fue el eufórico festejo de Larcamón tras victoria del Cruz Azul sobre Tigres

Cruz Azul se impuso a Tigres para meterse como sublíder tras la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, el conjunto cementero catapultó la victoria con Nico Ibáñez como protagonista y Nicolás Larcamón quien desató la euforia tras el silbatazo final.

El entrenador de La Máquina no resistió y con un gesto intenso levantando el puño derecho dirigió su mirada a la tribuna, dentro del área técnica, para que posteriormente felicitara a sus jugadores que se encontraban en la banca. Aunque cabe mencionar que el DT también lo hizo tras las anotaciones.

Larcamón en el área técncia celebrando el gol de Cruz Azul ante Tigres l IMAGO7

Larcamón se mostró tan feliz que incluso fue a saludar al cuarto árbitro, lanzó un saludo a la banca visitante y después se metió al campo para dirigirse con sus hombres del terreno de juego y finalmente abandonar la cancha.

CON LA MISMA PASIÓN 🔥



Nicolás Larcamón festejó con euforia la victoria de Cruz Azul que hasta nos recordó a un ex técnico, ni más ni menos que Anselmi.



🎥 @JaffetRamos pic.twitter.com/Ex7K2GvFIo — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 16, 2026

¿Cómo fue la victoria ante Tigres?

Tras un primer tiempo en cero el gol llegaría al minuto 55 con un autogol de Joaquim Pereira, quien desvió con la cabeza un pase de Carlos Rodríguez que iba dirigido a José Paradela. El zaguero felino llegó así a tres partidos consecutivos registrando gol y/o autogol.

Nico Ibáñez celebra gol a Tigres | IMAGO7

Cinco minutos más tarde, al 60’, apareció Ibáñez para aplicar la ley del ex. El atacante no perdonó frente a su antiguo equipo y celebró efusivamente junto a sus compañeros y el cuerpo técnico en lo que era el segundo en su cuenta personal como celeste.

Finalmente, Ángel Correa descontó para Tigres tras un pase filtrado de Vladimir Loroña, acercando a los felinos en el marcador y metiendo presión en los últimos minutos; sin embargo, el marcador ya no se movería.

Cruz Azul venció a los Felinos en calidad de local | MexSport

¿Qué dijo Larcamón tras la victoria?

Larcamón sacó conclusiones positivas debido a que catalogó al cuadro felino como un buen parámetro: “Yo creo que hoy también es parámetro (Tigres). El desarrollo del partido de hoy nos sirve como parámetro y son parámetros que son relativos, que el futbol semana a semana va oscilando y podés ir encontrando ese nivel de rendimiento pretendido”.