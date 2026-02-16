¡Oso de la temporada! Joaquim y Nahuel Guzmán regalan el triunfo a Cruz Azul con un increíble autogol

En un duelo de titanes que prometía cerrarse bajo llave, un error ocasionó el "oso de la temporada" y un autogol de Tigres le dio la victoria a Cruz Azul para afianzarse en la parte alta de la tabla.



EL AUTOGOL DE TIGRES

La falta de comunicación entre Joaquim y Nahuel Guzmán dictó la sentencia definitiva, otorgándole a Cruz Azul una victoria tan valiosa como inesperada.

¡El oso de la jornada! Autogol de Tigres, Joaquim no se habló con Nahuel y la acabó metiendo en propia puerta pic.twitter.com/LadgUoS881 — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 15, 2026

Tras un primer tiempo de pocas fisuras y mucha intensidad táctica, el marcador se mantenía inamovible. Sin embargo, al minuto 55', el destino del encuentro dio un giro tragicómico.

En un trazo largo que parecía no llevar mayor peligro para la zaga felina, el central brasileño Joaquim Pereira intentó retroceder el esférico con la cabeza para asegurar la posesión con su guardameta. Lo que no calculó el zaguero fue que Nahuel Guzmán ya había abandonado su área chica en un intento por cortar el avance a medio camino.

Joaquim marca autogol en partido vs Cruz Azul | IMAGO7

El cabezazo de Joaquim le cambió la trayectoria del balón a un Nahuel descolocado; el esférico, con una lentitud agónica, cruzó la línea de meta ante la mirada incrédula de la defensa regia.

Más allá del infortunio técnico, la jugada desnudó una grave falla de entendimiento entre Nahuel y Joaquim, dos de los más experimentados del vestidor de Tigres. En un partido de estas dimensiones, donde los espacios son mínimos, un error de este es la sentencia en el marcador.

Nahuel y Joaquim se lamentan el autogol | IMAGO7

CRUZ AZUL EN LA CIMA GRACIAS A TIGRES