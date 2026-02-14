Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Cruz Azul vs Tigres: Duelo de "nuevos delanteros"

Nicolás Ibáñez y Rodrigo Aguirre | IMAGO7
Ricardo Olivares 17:38 - 14 febrero 2026
La Máquina y los Felinos están estrenando delanteros; Aguirre e Ibáñez llegaron con el pie derecho a sus nuevos equipos

La Jornada 6 regalará un duelo con tintes especiales cuando Cruz Azul se mida ante Tigres en el Estadio Cuauhtémoc. Ambos equipos llegan parejos en la tabla con 10 puntos, por lo que el choque no solo representa tres unidades más, sino una oportunidad para despegar en la clasificación y mandar un mensaje claro en el torneo.

Más allá del contexto numérico, los reflectores apuntan directamente a los centros delanteros. Por un lado, Rodrigo Aguirre defenderá los colores felinos; por el otro, Nicolás Ibáñez hará lo propio con La Máquina. Dos atacantes que, curiosamente, intercambiaron camisetas en este mercado.

AGUIRRE VS IBÁÑEZ

Ibáñez se incorporó a Cruz Azul en el último día de registros en la Liga MX, luego de no entrar más en planes con Tigres. El destino quiso que su posible debut liguero con los celestes sea precisamente ante su ex equipo, añadiéndole una carga emocional extra al encuentro. El argentino buscará demostrar que aún tiene pólvora y que su salida no fue el final de su historia en el futbol mexicano.

Primer gol de Nico Ibáñez con Cruz Azul I MEXSPORT

Del otro lado, Aguirre llegó a Tigres justamente para cubrir la baja que dejó Ibáñez. El uruguayo ya dejó buenas sensaciones en su presentación internacional: firmó un doblete ante el Forge FC en la CONCACAF Champions Cup, confirmando que viene con ritmo y confianza. Ibáñez tampoco se quedó atrás y marcó frente al Vancouver en el mismo certamen.

Rodrigo Aguirre se estrenó con los felinos | MEXSPORT
Rodrigo Aguirre se estrenó con los felinos | MEXSPORT

NUEVOS GOLEADORES

Ahora, el reto será trasladar ese olfato goleador al campeonato doméstico. Ambos atacantes ya saben lo que es estrenarse en torneos internacionales con sus nuevos colores, pero todavía tienen pendiente celebrar en el presente torneo de liga.

Cruz Azul y Tigres llegan parejos en números, pero con historias cruzadas en el área rival. En el Cuauhtémoc no solo se disputarán tres puntos; también se pondrá a prueba qué delantero responde primero al llamado del gol ante su antiguo reflejo.

