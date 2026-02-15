Lens 'se roba' el liderato de la Ligue 1 con Allan Saint-Maximin como protagonista

Solo semanas separan a Allan Saint-Maximin de su salida de América y su buen momento como jugador de Lens, equipo que además se ha convertido en el líder de la Ligue 1, dejando a Paris Saint-Germain, el actual campeón, como el segundo lugar.

El primer lugar no es la única buena noticia para el exjugador del America, pues en cuanto a sus números individuales todo marcha de maravilla, ya que incluso en el último partido fue uno de los protagonistas para que se llevaran la victoria.

Lens venció 0-5 a Paris FC en el último duelo de liga francesa | IG: @rclens

¿Cómo fue la victoria de Lens para lograr el liderato?

La Jornada 22 de la Ligue 1 ha traído una total sorpresa, ya que por su buen momento, Lens ahora es el primer lugar, pero esto lo ha conseguido después de su victoria por goleada ante Paris, misma en la que Allan Saint-Maximin tuvo una extraordinaria actuación al aportar con dos asistencias.

El primer gol del juego llegó por parte de Wesley Said al 24', después él mismo al 38' concretó su doblete; ya en el segundo tiempo, una de las estrellas del club, también ex Liga MX, Florian Thauvin anotó vía penal al minuto 58. Los últimos dos goles del juego se dieron en el agregado, pero con 'Maxi' en plan grande.

El 0-4 llegó al 90' cuando Saint-Maximin, apenas adelante de medio campo, dio un pase filtrado para Rayan Fofana, definiendo de manera fácil ante el portero, pero cinco minutos después, de nueva cuenta el francés ex de América, recibió por izquierda dentro del área para meter un centro a manchón penal, donde Fofana de nueva cuenta anotó definiendo con potencia.

🎥 #Resumen: Con doblete de Wesley Saïd y Rayan Fofana más dos asistencias de Saint Maximin, Lens es líder de la #Ligue1. 🇫🇷🙌🏼 pic.twitter.com/iK1deh7tCA — FOX (@somos_FOX) February 14, 2026

¿Cómo marcha la clasificación de la Ligue 1?

La liga de Francia tiene un nuevo líder después de que Lens venciera por goleada a Paris, pero todo esto con ayuda de PSG, quienes han perdido su racha invicta perdiendo 3-1 de visita ante Rennes.

Son 52 puntos los que han cosechado los de 'La Sangre y el Oro', tan solo uno por encima de Paris Saint-Germain; en el cuarto peldaño se encuentra Olympique de Lyon, quienes marchan con una seguidilla de cinco partidos al hilo con victoria, pero aún se encuentran a nueve puntos del sublíder.

El siguiente partido de Lens será el próximo 21 de febrero como local para recibir a Mónaco, mientras que casualmente, PSG también tendrá que enfrentar a Mónaco, pero lo hará en la Champions League como parte de la ronda de Playoffs; en cuanto a la Ligue 1, será ante Metz en el Parque de los Príncipes su siguiente partido.