Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pachuca derrota 3-1 a Atlas y se reencuentra con la victoria en casa

Pachuca celebrando el gol de Idrissi | IMAGO7
Aldo Martínez 19:23 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo de los Tuzos se impuso en casa y corto la racha invicta de Cocca

El Pachuca regresó al Estadio Hidalgo con autoridad y se impuso con carácter ante el Atlas en un duelo vibrante que confirmó el buen momento de los Tuzos en el Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto hidalguense, que llegaba ubicado en la séptima posición con ocho puntos, dio un golpe sobre la mesa frente a unos rojinegros que ocupaban el cuarto lugar con 10 unidades y aspiraban a mantenerse en la parte alta de la tabla.

Desde el silbatazo inicial, Pachuca tomó el control del encuentro. Durante los primeros cuatro minutos monopolizó la posesión del balón, instalándose en campo rival y marcando el ritmo del partido. Al 6’, un tiro libre a favor de los Tuzos generó peligro, pero la zaga del Atlas logró rechazar el esférico, evitando la caída temprana de su arco.

Idrissi previo a anotarle gol a Atlas | IMAGO7

Idrissi marca el rumbo del partido

La insistencia hidalguense encontró recompensa al minuto 18. Oussama Idrissi sacó un potente disparo de larga distancia que dejó sin opciones al arquero Camilo Vargas, firmando el 1-0 y desatando la euforia en el Hidalgo. El gol reflejaba lo que se veía en la cancha: un Pachuca intenso, vertical y con hambre de revancha tras altibajos recientes.

Pachuca vs Atlas Jornada 6 Clausura 2026 | IMAGO7

Atlas intentó responder al 23’, cuando Alfonso “Poncho” González probó suerte con un disparo que terminó en las manos del guardameta Moreno. Sin embargo, la presión alta de los Tuzos, evidente al minuto 32, complicó la salida rojinegra y limitó sus circuitos ofensivos. Al 37’, los visitantes lograron aproximarse, pero no encontraron claridad dentro del área.

La ventaja se amplió antes del descanso. Al 41’, Idrissi volvió a ser protagonista, esta vez asistiendo a Brian García para el 2-0. La jugada fue una muestra del dinamismo y entendimiento ofensivo de Pachuca, que castigó cada desatención defensiva de Atlas y se fue al entretiempo con una cómoda ventaja.

Carlos Moreno tras gol de Pachuca | IMAGO7

¿Intentó reaccionar Atlas en el complemento?

En la segunda mitad, Atlas mostró otra cara. Al 53’, Edgar Zaldívar conectó un cabezazo que se estrelló en el travesaño, avisando que los rojinegros no bajarían los brazos. La presión rindió frutos al 61’, cuando el árbitro señaló penal a favor de la visita. Un minuto después, “Poncho” González cobró con seguridad, colocando el balón a la derecha para recortar distancias 2-1.

El cierre fue intenso y dramático. Al final Zaldívar tuvo el empate en un cabezazo franco frente al portero, pero falló de manera increíble. Pachuca supo resistir los embates finales y amarró un triunfo vital que cerro con un tanto más del rey Salomón Rondón a los 67 minutos. Mientras Atlas dejó escapar la oportunidad de consolidarse en los primeros puestos en un duelo que cumplió con las expectativas de emoción y buen futbol.

Salomón Rondón tras anotar gol a Atlas | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
20:32 ¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
20:30 ¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
20:28 Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
20:22 Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
20:10 ¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
20:02 Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés
19:48 ¡Lamentable! Afición de Bravos recibe de manera hostil a Martín Varini en su regreso a Juárez
19:42 Atlético San Luis se lleva el Clásico de la 57 tras golear a Querétaro en casa
19:23 Pachuca derrota 3-1 a Atlas y se reencuentra con la victoria en casa
19:14 ¿Cuándo fue la última vez que se jugó el Clásico Nacional entre Chivas vs América en un 14 de febrero?
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
Empelotados
14/02/2026
¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
Contra
14/02/2026
¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
Futbol Nacional
14/02/2026
Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
Futbol
14/02/2026
Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
Fórmula 1
14/02/2026
¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés
Futbol
14/02/2026
Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés