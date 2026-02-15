Pachuca derrota 3-1 a Atlas y se reencuentra con la victoria en casa

El Pachuca regresó al Estadio Hidalgo con autoridad y se impuso con carácter ante el Atlas en un duelo vibrante que confirmó el buen momento de los Tuzos en el Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto hidalguense, que llegaba ubicado en la séptima posición con ocho puntos, dio un golpe sobre la mesa frente a unos rojinegros que ocupaban el cuarto lugar con 10 unidades y aspiraban a mantenerse en la parte alta de la tabla.

Desde el silbatazo inicial, Pachuca tomó el control del encuentro. Durante los primeros cuatro minutos monopolizó la posesión del balón, instalándose en campo rival y marcando el ritmo del partido. Al 6’, un tiro libre a favor de los Tuzos generó peligro, pero la zaga del Atlas logró rechazar el esférico, evitando la caída temprana de su arco.

Idrissi previo a anotarle gol a Atlas | IMAGO7

Idrissi marca el rumbo del partido

La insistencia hidalguense encontró recompensa al minuto 18. Oussama Idrissi sacó un potente disparo de larga distancia que dejó sin opciones al arquero Camilo Vargas, firmando el 1-0 y desatando la euforia en el Hidalgo. El gol reflejaba lo que se veía en la cancha: un Pachuca intenso, vertical y con hambre de revancha tras altibajos recientes.

Pachuca vs Atlas Jornada 6 Clausura 2026 | IMAGO7

Atlas intentó responder al 23’, cuando Alfonso “Poncho” González probó suerte con un disparo que terminó en las manos del guardameta Moreno. Sin embargo, la presión alta de los Tuzos, evidente al minuto 32, complicó la salida rojinegra y limitó sus circuitos ofensivos. Al 37’, los visitantes lograron aproximarse, pero no encontraron claridad dentro del área.

La ventaja se amplió antes del descanso. Al 41’, Idrissi volvió a ser protagonista, esta vez asistiendo a Brian García para el 2-0. La jugada fue una muestra del dinamismo y entendimiento ofensivo de Pachuca, que castigó cada desatención defensiva de Atlas y se fue al entretiempo con una cómoda ventaja.

Carlos Moreno tras gol de Pachuca | IMAGO7

¿Intentó reaccionar Atlas en el complemento?

En la segunda mitad, Atlas mostró otra cara. Al 53’, Edgar Zaldívar conectó un cabezazo que se estrelló en el travesaño, avisando que los rojinegros no bajarían los brazos. La presión rindió frutos al 61’, cuando el árbitro señaló penal a favor de la visita. Un minuto después, “Poncho” González cobró con seguridad, colocando el balón a la derecha para recortar distancias 2-1.

El cierre fue intenso y dramático. Al final Zaldívar tuvo el empate en un cabezazo franco frente al portero, pero falló de manera increíble. Pachuca supo resistir los embates finales y amarró un triunfo vital que cerro con un tanto más del rey Salomón Rondón a los 67 minutos. Mientras Atlas dejó escapar la oportunidad de consolidarse en los primeros puestos en un duelo que cumplió con las expectativas de emoción y buen futbol.