¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron

La tarde previa al Clásico Nacional tuvo una postal distinta en las inmediaciones del Akron. Entre camisetas rojiblancas y azulcremas, Eduardo y Carla, recién casados, llegaron aún con la emoción de su boda para tomarse fotografías y celebrar su unión a las afueras del inmueble donde horas más tarde se disputaría el esperado duelo entre CD Guadalajara y CF América.

Vestidos de novio y novia, la pareja llamó la atención de los aficionados que comenzaban a reunirse en el recinto. Eduardo y Carla compartieron su historia: tras contraer matrimonio, decidieron pasar por el estadio como parte de los festejos antes de continuar con la celebración familiar en donde resaltaron que fue algo improvisado.

Ambos aclararon que no ingresarían al partido, pues no contaban con boletos para el encuentro. Su visita fue meramente simbólica, un gesto que combinó dos pasiones: el amor recién formalizado y la tradición futbolera que representa el Clásico Nacional.

Eduardo y Carlas, recién casados en la previa del Clásico Nacional l RÉCORD

¿Escena se volvió viral?

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, donde aficionados destacaron la originalidad de la pareja al incluir el estadio como parte de su recorrido postboda e incluso Eduardo dio su pronóstico a favor del Rebaño.

El ambiente en las afueras del estadio era festivo. La presencia de Eduardo y Carla añadió un toque romántico a la previa de uno de los encuentros más intensos del futbol mexicano, demostrando que el balompié también puede ser escenario de historias entrañables.

Para ellos, la visita representó un recuerdo imborrable; “Fue saliendo de la boda nos dieron la idea de venir aquí para ver cómo estaba el ambiente”, resaltaron ante el micrófono de Récord en la previo del partido más llamativo de la jornada.

¡EL SUEÑO! 😍🐐



Eduardo y Carla cumplieron el sueño de todo aficionado: después de su boda se fueron al Estadio Akron para apoyar al Guadalajara en el Clásico. 💍🇫🇷



Amor rojiblanco. 🔴⚪



📹 @Freddyolivarez pic.twitter.com/duy5PSy3uo — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 15, 2026

Chivas vs América

El Clásico entre Chivas y América paraliza al país cada torneo, pero en esta ocasión también fue testigo indirecto de una celebración distinta. Mientras la rivalidad deportiva calentaba motores dentro del estadio, afuera se respiraba un aire de alegría que trascendía colores.

Armando González en el Clásico Nacional del Apertura 2026| IMAGO7

Así, Eduardo y Carla regresaron a su festejo con un álbum que ahora incluye el icónico fondo del Estadio Akron. Sin boletos en mano pero con el corazón lleno, la pareja demostró que el amor y el futbol pueden encontrarse, aunque sea por unos minutos, en la antesala del partido más esperado del calendario.