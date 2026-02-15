Hormiga González festejó con ‘baile del robot’ emulando a su ídolo ‘Cubo’ Torres

El delantero del CD Guadalajara, Armando González fue el encargado de marcar el primer gol de la noche en el Clásico Nacional ante CF América, tras la anotación la “Hormiga” fiel a su estilo realizó un particular festejo en honor a uno de sus ídolos.

El goleador Rojiblanco, apareció a segundo poste pare empujar el balón y conseguir el primer gol ante América después de una primera mitad cerrada y compleja. González se acercó al tiro de esquina y emuló el festejo de Erick Torres en el primer Clásico Nacional de 2011 en donde el Rebaño Sagrado goleó 3-0 a las Águilas.

Armando González festejando en la J6 ante el América l IMAGO7

Cabe mencionar, Armando ‘Hormiga’ González protagonizó uno de las fallas de la Jornada 6; el atacante rojiblanco fue el protagonizaría una de la más clara del encuentro y terminaría por volar el esférico; sin embargo, el juego le daría la revancha para adelantar al Rebaño.

Antes de cruzar los dos minutos un desborde por la banda derecha por parte de Richard Ledezma dejaría un centro exquisito en los linderos del área chica en donde el goleador aparecería madrugando a la defensa; sin embargo, su contacto se iría por arriba del travesaño.

Gabriel Milito en el Clásico Nacional de la J6 del Clausura 2026

El Rebaño busca continuar con su racha tras cinco juegos al hilo con victoria al debutar ante Pachuca para conseguir el primer triunfo 2-0, continuaron con un triunfo a domicilio ante FC Juárez de 0-1, superaron al FC Querétaro por 2-1, y consiguieron dos victorias más a domicilio contra Atlético de San Luis 2-3 y a Mazatlán FC 1-2.

Cubo Torres festejando su gol en un Clásico Nacional entre Chivas vs América l X:Chivas

¿Cómo fue el festejo?

La “Hormiga” realizó el tradicional baile de “Robot” del ‘Cubo’ Torres, emulando el festejo realizando las mismas señas y el baile que el ex jugador del Guadalajara cuando iniciaba su carrera con el conjunto Rojiblanco.

Con el festejo la afición en el Estadio AKRON explotó de gran manera, el goleador Rojiblanco sacudió la presión de la afición y con el festejo, se generó una gran reacción al recordar el tanto con el que Torres apareció en aquella goleada del Guadalajara ante América.

¡CHULADA! 😮‍💨



La “Hormiga” ya mojo en el Clásico Nacional y festejó como Erick “El Cubo” Torres. 🐐🇫🇷🤖



¡Qué momento! 🔥



El “Cubo” uno de los ídolos de la “Hormiga”