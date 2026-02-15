Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Hormiga González festejó con ‘baile del robot’ emulando a su ídolo ‘Cubo’ Torres

Hormiga González festejando en el Clasico Nacional a lo Cubo Torres l X:Chivas
Alfredo Olivarez Ramírez 22:25 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante rojiblanco abrió el marcador ante las Águilas antes del descanso

El delantero del CD Guadalajara, Armando González fue el encargado de marcar el primer gol de la noche en el Clásico Nacional ante CF América, tras la anotación la “Hormiga” fiel a su estilo realizó un particular festejo en honor a uno de sus ídolos. 

El goleador Rojiblanco, apareció a segundo poste pare empujar el balón y conseguir el primer gol ante América después de una primera mitad cerrada y compleja. González se acercó al tiro de esquina y emuló el festejo de Erick Torres en el primer Clásico Nacional de 2011 en donde el Rebaño Sagrado goleó 3-0 a las Águilas.

Armando González festejando en la J6 ante el América l IMAGO7

Cabe mencionar, Armando ‘Hormiga’ González protagonizó uno de las fallas de la Jornada 6; el atacante rojiblanco fue el protagonizaría una de la más clara del encuentro y terminaría por volar el esférico; sin embargo, el juego le daría la revancha para adelantar al Rebaño.

Antes de cruzar los dos minutos un desborde por la banda derecha por parte de Richard Ledezma dejaría un centro exquisito en los linderos del área chica en donde el goleador aparecería madrugando a la defensa; sin embargo, su contacto se iría por arriba del travesaño.

Gabriel Milito en el Clásico Nacional de la J6 del Clausura 2026

El Rebaño busca continuar con su racha tras cinco juegos al hilo con victoria al debutar ante Pachuca para conseguir el primer triunfo 2-0, continuaron con un triunfo a domicilio ante FC Juárez de 0-1, superaron al FC Querétaro por 2-1, y consiguieron dos victorias más a domicilio contra Atlético de San Luis 2-3 y a Mazatlán FC 1-2.

Cubo Torres festejando su gol en un Clásico Nacional entre Chivas vs América l X:Chivas

¿Cómo fue el festejo? 

La “Hormiga” realizó el tradicional baile de “Robot” del ‘Cubo’ Torres, emulando el festejo realizando las mismas señas y el baile que el ex jugador del Guadalajara cuando iniciaba su carrera con el conjunto Rojiblanco. 

Con el festejo la afición en el Estadio AKRON explotó de gran manera, el goleador Rojiblanco sacudió la presión de la afición y con el festejo, se generó una gran reacción al recordar el tanto con el que Torres apareció en aquella goleada del Guadalajara ante América. 

El “Cubo” uno de los ídolos de la “Hormiga” 

En noviembre del año pasado, la “Hormiga” reveló que el “Cubo” era uno de sus jugadores favoritos cuando era niño, por lo que el exatacante de Chivas consideró muy especial que el ahora goleador del Guadalajara lo tenga como uno de sus referentes, junto a su padre y a Javier Hernández.

Últimos videos
Lo Último
22:25 Hormiga González festejó con ‘baile del robot’ emulando a su ídolo ‘Cubo’ Torres
22:06 ¡Hormigazo! González va del ridículo a marcar en el Clásico ante América
21:49 A China: Jhonder Cádiz será nuevo jugador de Wuhan Three Towns
21:23 ¡Victoria de un viejo conocido! Necaxa vence a Juárez en la frontera en el regreso de Martín Varini
21:21 ¡Victoria que sale cara! Rayados vence por la mínima a León
21:04 ‘Plumaje listo’: Las Águilas del América presumen su vestidor previo al Clásico Nacional
20:41 ¡Guadalajara se respeta! Chivas presume a su afición a tan solo horas del Clásico Nacional
20:32 ¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
20:30 ¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
20:28 Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
Hormiga González festejó con ‘baile del robot’ emulando a su ídolo ‘Cubo’ Torres
Futbol
14/02/2026
Hormiga González festejó con ‘baile del robot’ emulando a su ídolo ‘Cubo’ Torres
¡Hormigazo! González va del ridículo a marcar en el Clásico ante América
Futbol
14/02/2026
¡Hormigazo! González va del ridículo a marcar en el Clásico ante América
A China: Jhonder Cádiz será nuevo jugador de Wuhan Three Towns
Futbol
14/02/2026
A China: Jhonder Cádiz será nuevo jugador de Wuhan Three Towns
¡Victoria de un viejo conocido! Necaxa vence a Juárez en la frontera en el regreso de Martín Varini
Futbol
14/02/2026
¡Victoria de un viejo conocido! Necaxa vence a Juárez en la frontera en el regreso de Martín Varini
¡Victoria que sale cara! Rayados vence por la mínima a León
Futbol Nacional
14/02/2026
¡Victoria que sale cara! Rayados vence por la mínima a León
‘Plumaje listo’: Las Águilas del América presumen su vestidor previo al Clásico Nacional
Futbol
14/02/2026
‘Plumaje listo’: Las Águilas del América presumen su vestidor previo al Clásico Nacional