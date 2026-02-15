Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Hormigazo! González va del ridículo a marcar en el Clásico ante América

Armando González festejando en la J6 ante el América l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 22:06 - 14 febrero 2026
El atacante rojiblanco tuvo una falla en los primeros segundos; pero, en la segunda no perdonó

Armando ‘Hormiga’ González protagonizó uno de las fallas de la Jornada 6; el atacante rojiblanco fue el protagonista en el arranque del Clásico Nacional entre Chivas y CF América cuando tendría la más clara del encuentro y terminaría por volar el esférico; sin embargo, el juego le daría la revancha para adelantar al Rebaño.

Antes de cruzar los dos minutos un desborde por la banda derecha por parte de Richard Ledezma dejaría un centro exquisito en los linderos del área chica en donde el goleador aparecería madrugando a la defensa; sin embargo, su contacto se iría por arriba del travesaño.

Hormiga González celebra su gol ante América | MEXSPORT
Hormiga González celebra su gol ante América | MEXSPORT

Minutos más tarde el propio Ledezma provocaría con otra jugada de peligro tras hacer recorte y dejar pagando a la defensiva de los azulcrema para acomodarse y lanzar un zurdazo con comba que no terminó por cerrar lo suficiente.

Hormiga no perdonó en la segunda oportunidad 

Sin embargo, la revancha llegaría y no desaprovecharía la segunda que tendría, antes de concluir la primera parte, luego de un tiro de esquina que Efraín Álvarez catapultaría para ser peinado por Diego Campillo y finalmente conectar con la Hormiga dejando el esférico en el fondo del marco azulcrema.

Cáceres y Hormiga González | MEXSPORT
Cáceres y Hormiga González | MEXSPORT

¿Seguirá la marca perfecta de Chivas? 

Las Chivas buscan catapultar su sexta victoria al hilo tras un inicio de cinco triunfos en el inicio del Clausura 2026  ahora recibiendo al América en un nuevo episodio del Clásico Nacional correspondiente a la Liga MX ahora en el correspondiente a la Jornada 6.

Henry Martín se lamenta en el Clásico Nacional | MEXSPORT

Los dirigidos por Gabriel Milito llegan a este clásico como líderes absolutos de la Liga MX con 15 puntos tras cinco jornadas disputadas, mostrando un rendimiento perfecto con cinco victorias consecutivas. Con 10 goles a favor y solo 4 en contra.

El Rebaño Chivas llega enrachado con cinco juegos al hilo con victoria al debutar ante Pachuca para conseguir el primer triunfo 2-0, continuaron con un triunfo a domicilio ante FC Juárez de 0-1, superaron al FC Querétaro por 2-1, y consiguieron dos victorias más a domicilio contra Atlético de San Luis 2-3 y a Mazatlán FC 1-2. 

En los últimos cinco enfrentamientos entre estos equipos, el balance es ligeramente favorable para el rebaño con dos victorias, un empate y dos derrotas frente al archirrival. El juego más reciente fue favorable para los rojiblancos en el Apertura 2026 de 2-1.

