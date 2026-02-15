¡Seis de seis! Chivas vence al América y mantiene paso perfecto

¡Se terminó la hegemonía! Chivas derrotó 1-0 al América y se adueñó del Clásico Nacional, poniendo fin a una sequía de nueve años sin vencer a su acérrimo rival en temporada regular como local en la Liga MX. El equipo dirigido por Gabriel Milito atraviesa un momento brillante: sumó su sexta victoria consecutiva y se mantiene en lo más alto de la tabla con paso perfecto.

En el festejo por el 484 aniversario de la fundación de Guadalajara, el equipo Rojiblanco le regaló una alegría a su afición, con el gol de Armando González el conjunto Rojiblanco está a solo dos triunfos de igualar el mejor arranque de su historia en torneos cortos.

Guadalajara tomó la iniciativa desde el silbatazo inicial. Armando González dejó escapar dos oportunidades claras en los primeros minutos, perdonando al conjunto azulcrema y provocando sorpresa en la grada. A pesar de esas fallas, los rojiblancos dominaron el trámite del encuentro con autoridad, al grado de desatar los gritos de “¡Olé, olé!” desde las tribunas del Estadio Akron.

Hormiga González celebra su gol ante América | MEXSPORT

América lucía desorientado: errores en la salida, pases imprecisos y desajustes defensivos obligaron a constantes reclamos desde el banquillo. André Jardine y Luis Malagón no ocultaban su inconformidad ante la falta de claridad del equipo.

Ante el desconcierto, el cuadro visitante modificó su esquema, apostando por una línea de cinco y un bloque medio-bajo para contener los embates tapatíos. El ajuste equilibró momentáneamente el partido, pero no fue suficiente para frenar a un Guadalajara decidido.

EL GOL DE LA HORMIGA

Cerca del descanso llegó la recompensa. En un tiro de esquina, Efraín Álvarez envió un servicio preciso al primer poste; Diego Campillo peinó el balón y dejó el esférico a merced de la “Hormiga” González, quien no perdonó y desató la locura en las tribunas.

Hormiga González festejando en el Clasico Nacional a lo Cubo Torres l X:Chivas

A la tercera fue la vencida para González. Fiel a su estilo, celebró junto al banderín con el tradicional “baile del robot”, evocando el festejo de Erick Torres en el primer Clásico Nacional disputado en el Estadio Akron, provocando la euforia de la afición rojiblanca.

AMÉRICA INTENTÓ, PERO NO PUDO

En la segunda mitad, América adelantó líneas en busca del empate. Jardine movió sus piezas e ingresó a Raphael Veiga, Erick Sánchez, Raúl Zúñiga y Vinicius Lima para refrescar el ataque; sin embargo, la zaga tapatía se mostró sólida y evitó cualquier reacción.

Israel Reyes en el Clásico Nacional | IMAGO7