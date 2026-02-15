¡Al filo de la butaca! Así vivió Zendejas el Clásico Nacional entre Chivas y América tras lesión

Las Chivas Rayadas del Guadalajara y el CF América vivieron una edición más del Clásico Nacional; un duelo que estuvo marcado por dos bajas importantes de ambos equipos tanto Alejandro Zendejas como Luis Romo no pudieron tener minutos en el juego por una lesión.

Sin embargo, el jugador azulcrema mostró que sin importar las condiciones no se perdió las incidencias del encuentro desde el Akron, Zensejas subió a sus historias una imagen en donde mostraba estar al tanto del partido desde su pantalla.

Alejandro Zendejas tras sufrir golpe vs Rayados I IMAGO7

Además de la imagen subida a sus redes sociales dejó un mensaje de “Vamos banda” arrobando al Club América en uno de los partidos más esperados en los diferentes torneos en el futbol mexicano ahora en la Jornada 6 del Clausura 2026.

Historia de Alejandro Zendejas viendo el Chivas vs América l CAPTURA

¿Por qué no jugó Zendejas?

El delantero sufrió un golpe en el juego ante Rayados y ahora enciende las alarmas a sólo un par de días del Clásico ante Chivas además de perderse el encuentro de Vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Olimpia en el Ciudad de los Deportes.

Zendejas no había trabajado al parejo en la semana luego de que, en el partido ante el conjunto regio tuvo que salir del terreno de juego siendo ayudado por el cuerpo médico del equipo tras convertir el gol del triunfo en la Jornada 5.

Alejandro Zendejas no ha podido anotar en el encuentro | Imago7

¿Cómo fueron los primeros minutos del Clásico?

Las Chivas mostraron su armadura desde los primeros segundos del cotejo, antes de cruzar los dos minutos, a través de un desborde por la banda derecha por parte de Richard Ledezma dejaría un centro exquisito en los linderos del área chica en donde el goleador aparecería madrugando a la defensa; sin embargo, su contacto se iría por arriba del travesaño.

Tan solo minutos más tarde el propio Ledezma provocaría con otra jugada de peligro tras hacer recorte y dejar pagando a la defensiva de los azulcrema para acomodarse y lanzar un zurdazo con comba que no terminó por cerrar lo suficiente.