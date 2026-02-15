Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
‘Plumaje listo’: Las Águilas del América presumen su vestidor previo al Clásico Nacional

Vestidor del América | @ClubAmerica
Aldo Martínez 21:04 - 14 febrero 2026
El equipo de Coapa ya está listo para enfrentar el duelo contra Chivas desde el Estadio Akron

La emoción, tensión y sobre todo el futbol se apodera del ambiente en el Estadio Akron para el Clásico Nacional entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las águilas del América, duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

América llega al estadio Akron | IMAGO7

Matar o morir

A unas horas del arranque entre el superlider líder del torneo y el único Tricampeón de torneos cortos en México, el equipo azulcrema presumió en redes sociales como su vestidor los espera para enfrentar el juego más importante de la temporada regular.

A través de sus redes sociales, las aulas mostraron el vestuario que van a utilizar para su juego contra el Rebaño. Las imagens destacan la presencia del color amarillo en su totalidada.

“Nuestro plumaje está listo para brillar”, escribió la cuenta oficial del América en sus redes sociales, destacando la presencia de su nuevos refuerzos.

Jersey de Vinicius Lima con América | @ClubAmerica

¿Cómo llegan los equipos?

Luego de una larga espera de más de 10 años, las Chivas llegan a un Super Clásico como líderes de la competencia y con mucha distancia con el odiado rival, siendo la última vez en el ya lejano Clausura 2015.

Chivas vs América Clausura 2015 I IMAGO7

Ahora el equipo de Guadalajara se presenta con una imponente racha invicta de cinco partidos consecutivos con victoria, sumando 15 unidades; 10 goles a favor y únicamente cuatro en su contra.

Por su parte, los azulcremas llegaron en una de sus peores etapas en los últimos torneos, pues en cinco juegos jugados apenas y han podido sumar dos victorias y con ellas una marca de solo tres goles anotados y dos tantos concedidos.

La última vez que los equipos se vieron en una edición de Clásico Nacional en Liga MX fue en la Jornada 8 del Apertura 2025, cuando las Chivas se impusieron 2-1 en el Ciudad de los Deportes.

América vs Chivas Apertura 2025 I IMAGO7
