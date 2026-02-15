Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Guadalajara se respeta! Chivas presume a su afición a tan solo horas del Clásico Nacional

Banca de Chivas para el Clásico ante América | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 20:41 - 14 febrero 2026
El Rebaño Sagrado busca dar apoyo a sus jugadores por medio de redes sociales

En el Día del Amor y la Amistad, Chivas y America disputarán el Clásico Nacional en el Estadio Akron. Esta vez, el Rebaño llega como el líder, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo.

Entre ese y otros factores más, Guadalajara ha aprovechado para tomar el lugar de favorito, pues en redes sociales ha presumido a su afición, asegurando que su apoyo los hará quedarse con la victoria en el encuentro más importante de lo que va del año.

Aficionados de ambos equipos llegando al Estadio Akron| Imago7

Más de 40 millones de aficionados

En su cuenta de X, Chivas ha compartido una serie de imágenes que muestra detalles ajenos al partido, pero que igualmente tienen que ver con el entorno del mismo. Las dos publicaciones muestran a los aficionados rojiblancos y sus distintas formas de apoyar al equipo para el Clásico ante América.

"¡Es un orgullo ser del Guadalajara!" y "¡Somos más de 40 millones apoyando al rojiblanco!", son las dos frases con las que las redes del Rebaño han dejado saber que están apoyando a su equipo sin importar lo que suceda en la noche de Clásico.

Los comentarios dentro de la publicación no podían ser otros más que los de los mismos fanáticos de Chivas secundando las frases que fueron publicadas en los tuits, pero también ha llamado la atención la muestra de una ilusión que tienen para este semestre.

"Te veo pronto, Minerva querida"

Pese a que la publicación toca estrictamente el tema del apoyo para el duelo ante las Águilas, los aficionados han aprovechado para recordar que esperan que se pueda obtener un campeonato más próximamente, pues la ilusión ha regresado al cuadro rojiblanco después de varios torneos en los cuales los resultados no eran buenos.

Esta vez, con el equipo como el líder del torneo, los chivahermanos han lanzado un mensaje dedicado al hipotético campeonato de liga que pudieran conseguir al final del semestre, pues algunos usuarios están esperanzados con la siguiente parte del torneo.

Aficionado de Chivas frente a La Minerva | X: @Chivas

Una de las fotografías que se muestran en las publicaciones, tiene a un fan viendo fijamente a La Minerva, por lo que uno de los usuarios ha escrito en comentarios: "Quiero verte pronto, Minervita querida", haciendo alusión a que quieren festejar la consecución de 'la 13' en cuanto termine el Clausura 2026.

