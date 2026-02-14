06:00 Portada RÉCORD 14 febrero 2026

00:36 Esta es la agenda deportiva del 14 de febrero

00:13 Bad Bunny reaparece en concierto desde Argentina con playera mítica de Messi

00:03 Figura de Fox Sports deja el canal y se une a nuevos retos

23:50 Cafú se roba los reflectores en el Juego de las Estrellas de la NBA

23:36 Efraín Juárez tras remontada de Pumas ante Puebla: “Pueden ver el vaso medio vacío o medio lleno”

23:35 Toluca se lleva un triunfo por la mínima ante unos Xolos sin idea

22:52 Memo Martínez lanza mensaje tras remontada ante Puebla: “Tenemos una mentalidad muy fuerte”

22:34 Metro CDMX ya permite pagar con el celular: así puedes entrar sin boleto ni tarjeta