Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Basquetbol

Cafú se roba los reflectores en el Juego de las Estrellas de la NBA

Cafú en la NBA | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 23:50 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El legendario jugador brasileño entró a la duela dominando un balón de futbol

La leyenda del futbol brasileño Cafú fue una de las grandes figuras invitadas al Juego de Celebridades del All-Star de la NBA, celebrado el viernes 13 de febrero como parte del fin de semana de las estrellas. El exjugador sorprendió a los asistentes no solo por su presencia, sino por la forma en que apareció en escena: entró a la duela dominando un balón de futbol, arrancando aplausos y mostrando que su talento con la pelota sigue intacto.

El histórico capitán de la Selección de Brasil, Bicampeón del mundo, formó parte del espectáculo que combina deporte y entretenimiento en uno de los eventos más esperados del calendario de la NBA. Su participación generó gran expectativa entre aficionados tanto del baloncesto como del futbol, quienes celebraron la presencia de una figura de talla mundial.

Cafú fue invitado a integrar uno de los equipos del partido de celebridades, compartiendo escenario con atletas, exjugadores, artistas e influencers. Aunque el evento tiene un carácter amistoso, la intensidad y el show forman parte esencial del espectáculo que abre oficialmente el fin de semana del All-Star.

El momento más comentado de la noche fue su ingreso al recinto, cuando apareció dominando el balón con la técnica que lo convirtió en uno de los mejores laterales derechos de la historia.

Cafú en la NBA | AP

¿Qué significó la participación de Cafú en el All-Star?

La presencia del brasileño en el Juego de las Celebridades representó un puente entre el futbol y el baloncesto, dos de los deportes con mayor alcance en el mundo. Su figura aportó un toque internacional al evento y atrajo la atención de seguidores que quizá no suelen mirar la NBA, pero que sí reconocen el legado del excapitán de la “Canarinha”.

Marcos Evangelista de Moraes, nombre real de Cafú, dejó una huella imborrable en clubes como São Paulo, Roma y AC Milan, además de disputar más de 140 partidos con la selección brasileña. Su carisma y liderazgo lo han convertido en un referente más allá de las canchas de futbol, razón por la cual su invitación al All-Star fue vista como un acierto.

El Juego de Celebridades del viernes 13 se desarrolló como una auténtica fiesta deportiva, con momentos de diversión, espectáculo y jugadas llamativas. En ese contexto, Cafú aportó experiencia y show, demostrando que la pasión por el deporte no entiende de disciplinas.

NBA | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NBA
Últimos videos
Lo Último
00:13 Bad Bunny reaparece en concierto desde Argentina con playera mítica de Messi
00:03 Figura de Fox Sports deja el canal y se une a nuevos retos
23:50 Cafú se roba los reflectores en el Juego de las Estrellas de la NBA
23:36 Efraín Juárez tras remontada de Pumas ante Puebla: “Pueden ver el vaso medio vacío o medio lleno”
23:35 Toluca se lleva un triunfo por la mínima ante unos Xolos sin idea
22:52 Memo Martínez lanza mensaje tras remontada ante Puebla: “Tenemos una mentalidad muy fuerte”
22:34 Metro CDMX ya permite pagar con el celular: así puedes entrar sin boleto ni tarjeta
22:18 ¡Fiesta azulcrema! Jugadores del América son ovacionados en Guadalajara previo al Clásico Nacional
21:44 Trump anuncia visita a Venezuela y adelanta que será “pronto”
21:39 ¡Juninho al rescate! Pumas remonta a Puebla y se mantiene el invicto en Liga MX
Tendencia
1
Futbol ¡Fiesta azulcrema! Jugadores del América son ovacionados en Guadalajara previo al Clásico Nacional
2
Futbol ¡Juninho al rescate! Pumas remonta a Puebla y se mantiene el invicto en Liga MX
3
Futbol Leyendas de Chivas ven a Hormiga González como la futura figura del Rebaño Sagrado
4
Empelotados "Eres un estúp/#o": Javier Alarcón réplica polémica con Ricardo Peláez en vivo
5
Futbol Fernando Quirarte se rinde en elogios para ‘Hormiga’ González y Brian Rodríguez
6
Otros Deportes Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación
Te recomendamos
Bad Bunny reaparece en concierto desde Argentina con playera mítica de Messi
Empelotados
14/02/2026
Bad Bunny reaparece en concierto desde Argentina con playera mítica de Messi
Figura de Fox Sports deja el canal y se une a nuevos retos
Empelotados
14/02/2026
Figura de Fox Sports deja el canal y se une a nuevos retos
Cafú se roba los reflectores en el Juego de las Estrellas de la NBA
Basquetbol
13/02/2026
Cafú se roba los reflectores en el Juego de las Estrellas de la NBA
Efraín Juárez tras remontada de Pumas ante Puebla: “Pueden ver el vaso medio vacío o medio lleno”
Futbol
13/02/2026
Efraín Juárez tras remontada de Pumas ante Puebla: “Pueden ver el vaso medio vacío o medio lleno”
Toluca se lleva un triunfo por la mínima ante unos Xolos sin idea
Futbol
13/02/2026
Toluca se lleva un triunfo por la mínima ante unos Xolos sin idea
Memo Martínez lanza mensaje tras remontada ante Puebla: “Tenemos una mentalidad muy fuerte”
Futbol
13/02/2026
Memo Martínez lanza mensaje tras remontada ante Puebla: “Tenemos una mentalidad muy fuerte”