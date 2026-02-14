Cafú se roba los reflectores en el Juego de las Estrellas de la NBA

La leyenda del futbol brasileño Cafú fue una de las grandes figuras invitadas al Juego de Celebridades del All-Star de la NBA, celebrado el viernes 13 de febrero como parte del fin de semana de las estrellas. El exjugador sorprendió a los asistentes no solo por su presencia, sino por la forma en que apareció en escena: entró a la duela dominando un balón de futbol, arrancando aplausos y mostrando que su talento con la pelota sigue intacto.

El histórico capitán de la Selección de Brasil, Bicampeón del mundo, formó parte del espectáculo que combina deporte y entretenimiento en uno de los eventos más esperados del calendario de la NBA. Su participación generó gran expectativa entre aficionados tanto del baloncesto como del futbol, quienes celebraron la presencia de una figura de talla mundial.

¡EXCESO DE AURA! 😮‍💨🔥



🇧🇷 Así fue la entrada de Cafú para el All-Star Celebrity Game, dominando el balón de baloncesto. pic.twitter.com/Z4BK1enbee — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 14, 2026

Cafú fue invitado a integrar uno de los equipos del partido de celebridades, compartiendo escenario con atletas, exjugadores, artistas e influencers. Aunque el evento tiene un carácter amistoso, la intensidad y el show forman parte esencial del espectáculo que abre oficialmente el fin de semana del All-Star.

El momento más comentado de la noche fue su ingreso al recinto, cuando apareció dominando el balón con la técnica que lo convirtió en uno de los mejores laterales derechos de la historia.

Cafú en la NBA | AP

¿Qué significó la participación de Cafú en el All-Star?

La presencia del brasileño en el Juego de las Celebridades representó un puente entre el futbol y el baloncesto, dos de los deportes con mayor alcance en el mundo. Su figura aportó un toque internacional al evento y atrajo la atención de seguidores que quizá no suelen mirar la NBA, pero que sí reconocen el legado del excapitán de la “Canarinha”.

Marcos Evangelista de Moraes, nombre real de Cafú, dejó una huella imborrable en clubes como São Paulo, Roma y AC Milan, además de disputar más de 140 partidos con la selección brasileña. Su carisma y liderazgo lo han convertido en un referente más allá de las canchas de futbol, razón por la cual su invitación al All-Star fue vista como un acierto.

El Juego de Celebridades del viernes 13 se desarrolló como una auténtica fiesta deportiva, con momentos de diversión, espectáculo y jugadas llamativas. En ese contexto, Cafú aportó experiencia y show, demostrando que la pasión por el deporte no entiende de disciplinas.