Basquetbol

Un triste final para una carrera espectacular: La leyenda no encontró nuevo equipo y se retira tras 21 años en la NBA

Chris Paul se retira de la NBA tras 21 temporadas al iniciar el fin de semana del Juego de Estrellas | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 15:58 - 13 febrero 2026
El baloncestista estadounidense Chris Paul ha puesto fin a su carrera como jugador. Disputó 21 temporadas en la prestigiosa liga NBA.

Paul, de 40 años, no pisaba las canchas desde el 1 de diciembre de 2025, cuando su equipo, Los Angeles Clippers, le comunicó que ya no contaban con sus servicios.

A principios de febrero de 2026, justo antes del cierre del mercado de traspasos, fue enviado a Toronto, y el club canadiense lo liberó de su contrato. Ningún otro equipo le ofreció un puesto en su plantilla.

El baloncestista estadounidense Chris Paul ha puesto fin a su carrera como jugador | AP

El talentoso base disputó 1370 partidos en la NBA, promediando 17 puntos y 9 asistencias por encuentro. Nunca logró un título; lo más cerca que estuvo fue como miembro de los Phoenix Suns en 2021, pero en la final no pudieron con Milwaukee. Sin embargo, en su palmarés cuenta con dos medallas de oro olímpicas.

“Jugar al baloncesto ha sido una bendición para mí y ha conllevado mucha responsabilidad. Lo he aceptado todo, lo bueno y lo malo. He estado en la NBA más de la mitad de mi vida, en tres décadas diferentes. Es una locura cuando me doy cuenta de ello”

De esta manera se despidió Paul, según la AFP, quien durante su carrera también jugó para New Orleans, Houston, Oklahoma City, Golden State y San Antonio.

