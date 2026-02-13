Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América sufre dos bajas importantes previo al Clásico Nacional ante Chivas

América enfrentará el Clásico con estas bajas | MEXSPORT
Marcos Olvera García 11:40 - 13 febrero 2026
El equipo azulcrema no podrá contar con estos jugadores por lesión; el sábado se juegan el Clásico de Clásicos en el Estadio Akron

Este viernes, en la previa al clásico nacional, América viajó a Guadalajara con la baja de dos jugadores claves para el esquema de André Jardine de cara al partido ante Chivas.

De acuerdo a información de ESPN, Alejandro Zendejas y Alan Cervantes no estarán disponibles para el Clásico Nacional, esto debido a un desgarre muscular.

Zendejas no jugará ante Chivas por lesión | MEXSPORT

Zendejas, por ejemplo, será baja un par de semanas, por lo que volverá a ver actividad en la Liga MX cuando América juegue contra los Tigres.

En el caso de Alan Cervantes, el panorama es menos esperanzador, pues se espera que el mediocampista mexicano se pierda hasta un mes de actividad, por lo que volvería en la fecha 10 ante Querétaro.

América, que viene de dos victorias seguidas, espera poder quitarle el invicto a las Chivas de Gabriel Milito, quienes quieren seguir en el liderato del Clausura 2026.

Los refuerzos del equipo azulcrema, Raphael Veiga y Vinicius Lima, son los nombres que se perfilan para suplantar a los dos futbolistas lesionados que tiene André Jardine.

América interrumpió su racha ganadora después de empatar sin goles contra el Olimpia de Honduras en la Concacaf Champions Cup

