¡Los Gatos Negros! Sunderland lanza colección de ropa inspirada en México

¿Apoyas a algún equipo de la Premier League? Pues si no lo haces aún, este es el momento. Sunderland acaba de lanzar una colección de ropa inspirada en México, la cual ya ha provocado una serie de distintas opiniones al respecto.

Desde el inicio de la temporada 2025-2026, los Black Cats han generado una conexión con el público mexicano, por lo que no es como tal una sorpresa que esta colección salga a la luz en este momento.

Los Black Cats están de regreso en la Primera División Inglesa | AP

Una colaboración muy mexicana

La mañana de este viernes 13 de febrero, Sunderland ha anunciado una nueva línea de ropa que ha llamado la atención principalmente del público mexicano, ya que directamente está relacionada con dicho país.

Esta nueva colección, que lleva por nombre The Mexican Collection, ya ha sido lanzada en las plataformas del club y ya se puede conseguir en su tienda oficial; esto ha generado opiniones distintas, ya que, aunque a muchos de los fanáticos al equipo los ha cautivado, no entiendes el porqué de hacer esta unión.

The #SAFC Mexican Collection – available online at https://t.co/6rNogC6Grd today! 🇲🇽 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 13, 2026

La tienda oficial del equipo ya cuenta con la colección completa, la cual cuenta con un hoodie y tres playeras, los precios van desde los 25 euros hasta los 60 en el caso de la sudadera, es decir, de arriba de $500 hasta un límite de $1300. La mayoría de los artículos tienen el color negro, pero una de las camisetas está hecha en color blanco.

¿Qué dicen los fans del equipo acerca de esto?

La sección de comentarios de la publicación ya ha dejado saber la opinión de los ingleses acerca de esta nueva línea de ropa, la cual no ha sido para nada negativa, por el contrario, ha sido extraña, pues no entienden la razón de haberse inspirado en México, pero les ha agradado el diseño que tienen las prendas.

Comentarios como "I'll take it, but why" (Lo tomo, pero por qué) o algunos otros preguntando si existen envíos a México, son los que han predominado en la publicación del cuadro inglés, como por supuesto algunos otros de parte de los mismos mexicanos que han expresado una vez más su apoyo a los 'Gatos Negros'.