Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Atlas? EN VIVO

Aldo Martínez 12:06 - 13 febrero 2026
Tuzos y Rojinegros se enfrentan en el Hidalgo para la Jornada 6

El Pachuca recibirá al Atlas en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido está programado para el 14 de febrero de 2026 en el Estadio Miguel Hidalgo. Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos equipos que buscan consolidarse en los primeros puestos de la tabla.

Pachuca vence a Bravos de Juárez l IMAGO7

El Atlas llega a este encuentro en mejor posición, ocupando el cuarto lugar de la tabla con 10 puntos tras cinco partidos disputados, con un balance de 5 goles a favor y 4 en contra. Por su parte, el Pachuca se encuentra en la séptima posición con 8 puntos en el mismo número de encuentros, habiendo anotado 4 goles y recibido 3. La diferencia de solo dos puntos entre ambos equipos hace que este partido sea crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos, especialmente para los Tuzos, que podrían alcanzar a su rival en la tabla en caso de victoria.

Manuel Capasso con el Atlas l IMAGO7

El Pachuca llega con buenas sensaciones tras conseguir una victoria por 2-0 frente al FC Juárez en su último partido. Anteriormente, los Tuzos habían empatado sin goles contra Querétaro FC y el América, vencido al León por 2-1 y perdido ante Chivas por 0-2. Por su parte, el Atlas viene de empatar 2-2 con Pumas, tras haber conseguido tres victorias en sus cuatro partidos anteriores: 1-0 contra Mazatlán FC, 0-1 frente a Necaxa y 1-0 ante Puebla, con una única derrota por 2-0 contra Cruz Azul. Los Rojinegros muestran un mejor rendimiento reciente con tres victorias, un empate y una derrota, mientras que el Pachuca presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Pachuca, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos. En su encuentro más reciente, los Tuzos golearon al Atlas por 0-3 en condición de visitante el 10 de agosto de 2025. Anteriormente, empataron 0:0 en febrero de 2025 en el Estadio Miguel Hidalgo. El Atlas consiguió imponerse por 2-0 en septiembre de 2024, pero antes había caído por 4-3 en febrero del mismo año y por 0-2 en noviembre de 2023. Este dominio del Pachuca en los enfrentamientos directos podría ser un factor psicológico importante para el partido del sábado.

Robert Morales en lamento luego del partido de Pumas contra San Diego FC | MEXSPORT
Robert Morales en lamento luego del partido de Pumas contra San Diego FC | MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Atlas?

  • FECHA: Sábado 14 de febrero

  • HORA: 17:00 (hor centro de México)

  • LUGAR: Estadio Hidalgo, Pachuca, México

  • TRANSMISIÓN: FOX ONE

Atlas le empató en el último minuto a los Pumas de Efraín Juárez | MEXSPORT
