Rayados cierra préstamo desde la MLS; joven talento llega a la Liga MX

Houston Dynamo FC anunció oficialmente el préstamo del mediocampista Sebastián Rodríguez a Monterrey, movimiento que vincula al joven talento mexicoamericano con la Liga MX durante 2026. El futbolista de apenas 18 años deja temporalmente la MLS para integrarse a una de las plantillas más caras del futbol de México.

El préstamo de Sebastián Rodríguez a Rayados representa un paso clave en su desarrollo profesional, luego de consolidarse como uno de los productos más prometedores de la academia del Dynamo. La operación confirma la proyección internacional del canterano y refuerza la apuesta de Monterrey por talento joven con experiencia en el futbol estadounidense.

Nuevo refuerzo para La Pandilla

Rodríguez firmó contrato con Houston Dynamo 2 en la MLS NEXT Pro para la temporada 2024 y un año después dio el salto al primer equipo con contrato Homegrown en 2025, convirtiéndose en el producto número 17 de la Academia Dynamo en firmar con el club (actualmente son 20). Su crecimiento dentro de la organización fue constante desde su llegada a la academia en 2017.

Durante la última temporada, el mediocampista disputó 23 partidos con Dynamo 2 y anotó cuatro goles, mostrando capacidad ofensiva y regularidad en el mediocampo. En total, suma 68 apariciones, seis goles y tres asistencias en MLS NEXT Pro, además de contribuir para que el equipo alcanzara la postemporada en 2023 y 2024.

El joven talento marcó su primer gol como profesional el 11 de junio de 2023 en la victoria 4-1 sobre Minnesota United 2, un momento que marcó el inicio de su consolidación en el futbol profesional. Ahora, su llegada a Rayados le abre la puerta a competir en la Liga MX y en torneos internacionales.

Proyección internacional y vínculo con la Selección Mexicana

A nivel internacional, Sebastián Rodríguez forma parte constante de los procesos juveniles de la Selección Mexicana. El mediocampista ha ido escalando categorías dentro del combinado nacional y recientemente fue convocado con la Sub-18 para disputar partidos amistosos en Europa en octubre de 2025.

El préstamo a Monterrey podría potenciar su proyección dentro del futbol mexicano y aumentar su visibilidad rumbo a futuras convocatorias. Rayados suma así a un mediocampista joven, con formación en Estados Unidos y experiencia internacional juvenil, en una operación que apunta tanto al presente como al futuro del club regiomontano.

