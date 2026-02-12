Así quedó el pie de Carlos Salcedo tras pisotón que sufrió en Concachampions

Rayados de Monterrey avanzó a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf tras imponerse con marcador global de 3-1 ante Xelajú. Sin embargo, no todo fue positivo para La Pandilla, ya que el partido dejó preocupación por el estado físico de Carlos Salcedo, quien salió lesionado tras una dura entrada.

El defensor mexicano, conocido como 'El Titán', tuvo que abandonar el encuentro al minuto 37 luego de recibir una fuerte barrida por parte de Steven Cárdenas. La acción generó molestia en el cuerpo técnico y la afición regiomontana, ya que pese a la intensidad del impacto, el jugador rival no fue sancionado.

Al finalizar el partido, las imágenes fueron contundentes: el tobillo del defensor de Rayados se observó visiblemente inflamado, lo que incrementó las dudas sobre su disponibilidad para los próximos compromisos en la Concacaf y en la Liga MX.

Carlos Salcedo ante Xelajú | MEXSPORT

¿Qué lesión sufrió Carlos Salcedo con Rayados?

En zona mixta, el propio Salcedo habló sobre su estado físico y trató de enviar un mensaje de calma. “Traigo ahí el golpe, se me inflamó un poco el empeine. Puedo mover, me hicieron la prueba de mover los dedos. Mañana espero que no se inflame”, declaró el central mexicano tras el encuentro.

Además, el zaguero aseguró que tomará su recuperación con cautela. “Voy día a día, eso me enseñó mi lesión de la rodilla”, comentó, dejando claro que priorizará su estado físico antes de apresurar su regreso, recordando antecedentes de lesiones que han marcado su carrera reciente.

El pie de Carlos Salcedo | Captura de pantalla: @laaficion

Rayados guarda silencio sobre el estado de ‘El Titán’

Hasta el momento, Rayados de Monterrey no ha emitido un parte médico oficial en sus redes sociales ni en canales institucionales sobre la situación de Carlos Salcedo. El silencio del club mantiene la incertidumbre en torno a la gravedad del golpe y su posible tiempo de recuperación.

Mientras tanto, Monterrey celebra su clasificación en la Concachampions, pero la atención también se centra en la evolución de uno de sus defensores más experimentados. La posible baja de Salcedo podría representar un golpe importante en la zona defensiva de La Pandilla en plena fase decisiva del torneo.