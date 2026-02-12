Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Don Omar murió? El mensaje de Daddy Yankee que desató pánico

Los reguetoneros se hicieron tendencia por una confusión de redacción / IG: @daddyYankee
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:57 - 12 febrero 2026
El creador de la ‘Gasolina’ manda, por las redes sociales, emotivas palabras para su compañero

El nombre de Don Omar se volvió tendencia mundial luego de que un mensaje publicado por Daddy Yankee fuera malinterpretado como una despedida definitiva. Durante varias horas, miles de fans del reguetón pensaron lo peor: que el “Rey de Reyes” había fallecido.

Todo comenzó el pasado martes 10 de febrero, cuando Daddy Yankee publicó un mensaje con motivo del cumpleaños número 48 de Don Omar. Sin embargo, el tono solemne encendió las alarmas.

Don Omar sigue vivito y coleando, pues todo se trató de una confusión / FB: @donomar

El mensaje que desató el caos

En su publicación, Daddy Yankee escribió: “Que el Señor te bendiga y te guarde; que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti”.

Las palabras, con un tinte religioso y profundo, hicieron que los seguidores asociaran el mensaje con una despedida póstuma, sobre todo recordando que en junio de 2024 Don Omar reveló que padecía cáncer renal.

Los comentarios no tardaron en explotar:

  • “Casi me desmayo, pensaba que se nos había ido el Don”

  • “¿Por qué uno primero pensó lo peor?”

  • "Ay, por que lo puso así, juré que se había muerto"

  • "Yankeeee, se dice feliz cumpleaños... casi nos matas de un infarto, por Dios"

Daddy Yankee felicitó a Don Omar por su cumpleaños, pero dio a entender su muerte / IG: @daddyYankee

La preocupación tenía fundamento. En 2024, el intérprete fue diagnosticado con cáncer de riñón y se sometió a una cirugía en la que le extirparon un riñón. Posteriormente, el propio artista confirmó que estaba “cancer-free” (libre de cáncer), lo que tranquilizó a sus seguidores.

La aclaración que calmó a los fans

El mensaje de Daddy Yankee no era una despedida, sino una felicitación sincera por su cumpleaños. De hecho, el texto cerraba con: “William, que Dios te bendiga siempre... Mucha paz, salud y mucha vida”.

Con esto quedó claro que todo fue un malentendido que el internet amplificó en cuestión de minutos.

Los cantantes son pioneros del reguetón y se les consideran unas estrellas en su género / FB: @donomar

De rivales a aliados

Cabe recordar que Don Omar y Daddy Yankee dejaron atrás su histórica rivalidad en diciembre de 2023, cerrando un capítulo de tensiones que se arrastraban desde la gira The Kingdom de 2015.

Hoy, Don Omar no solo está vivo, sino enfocado en su recuperación y en nuevos proyectos. Tras vencer el carcinoma de células renales, anunció que planea retirarse este 2026 con una gira mundial de despedida y un álbum inédito.

El Don sigue firme… y más vivo que nunca.

