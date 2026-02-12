Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions

América sigue con ventaja en casa | MEXSPORT
Daniel Estrada Navarrete 21:00 - 11 febrero 2026
Con una pobre actuación ofensiva, las Águilas lograron avanzar gracias al empate en casa

A la siguiente ronda. América se clasificó a los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF tras eliminar a Olimpia. A pesar de igualar 0-0 en el partido de Vuelta, los dirigidos por André Jardine ganaron la eliminatoria con un global de 2-1. Ante esto, las Águilas ya están instaladas en la próxima fase del certamen, sin embargo, aún no tienen rival definido.

De entrada, los locales tomaron la iniciativa en el terreno de juego. Incluso, se habían adelantado en la pizarra con un gol de Brian Rodríguez, pero fue anulado por un fuera de lugar. Instantes después, el mismo ‘Rayito’ se quedó cerca de nuevamente anotar tras una jugada individual, sin embargo, su remate a segundo poste se fue apenas a un costado del arco rival.

América avanzó en la Concachampions | MEXSPORT

Tras esto, en la primera mitad no hubo mayores emociones de gol, salvo un intento de Víctor Dávila que pasó cerca de la portería contraria. Así, el marcador se fue sin goles al descanso, por lo que la afición en el Estadio Ciudad de los Deportes abucheó lo ocurrido en los primeros 45 minutos. Para la segunda parte, los dirigidos por André Jardine mostraron más intensidad al inicio.

De entrada, Jardine mandó a la cancha a Raphael Veiga tras darle salida a Jonathan Dos Santos. Con esta modificación, el mediocampista brasileño le dio un título diferente al ataque de las Águilas, que casi encuentran el gol en los primeros minutos de la segunda mitad. Al 49’, luego de un centro por la banda derecha, Víctor Dávila remató en el área chica, pero Edrick Menjívar atajó de manera correcta para mandarla al tiro de esquina.

América batalló para poder eliminar a Olimpia | MEXSPORT

En ese córner, nuevamente América estuvo cerca del 1-0, pues luego de una serie de rebotes y de un intento de chilena, el balón le cayó a Rodrigo Dourado, pero aunque el mediocampista brasileño remató de volea, la esférica se estrelló en el poste y se fue para afuera. Luego de esto, aunque Henry Martín y José Raúl Zúñiga entraron al campo, no hubo acciones claras de gol.

Así, con un 0-0 de pocas emociones, la afición que asistió al Estadio Ciudad de los Deportes mostró su descontento con América y abucheó estruendosamente al equipo. Aún con esto, las Águilas ya están clasificadas a Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup.

El equipo de Jardine dejó dudas en el partido | MEXSPORT

Tras avanzar en esta eliminatoria, América tendrá que afrontar en Liga MX el Clásico Nacional ante Chivas este sábado 14 de febrero. Este jueves, el equipo realizará trabajo regenerativo en las instalaciones de Coapa, mientras que el viernes viajarán a Guadalajara para medirse al Rebaño un día después.

