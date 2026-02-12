Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Qué centenario puede alcanzar América en el Clásico Nacional?

América festeja un gol contra Rayados. I IMAGO7
Mario Hernández 08:45 - 12 febrero 2026
Las Águilas necesitan vencer a Chivas para concretar un hito en la historia de la rivalidad ante su acérrimo enemigo

“Las estadísticas no juegan en el Clásico”, es una frase constante entre los protagonistas o hasta un cliché cada vez que se enfrentan América y Chivas; sin embargo, para las Águilas, en el enfrentamiento del próximo sábado en el Estadio Akron se disputan más que tres puntos.

Víctor Dávila celebra un gol contra Necaxa de este Clausura 2026. I MEXSPORT

Por la centena de victorias

Además de arrebatarle el paso perfecto, en el actual certamen, al Guadalajara en su propia casa, el cuadro azulcrema tiene una motivación extra: consumar su triunfo 100 sobre el Rebaño en la historia de la rivalidad que data desde 1943, en toda clase de enfrentamientos, oficiales y amistosos, un objetivo que se le ha negado a los americanistas en los recientes 11 meses, lapso en el cual los tapatíos tienen saldo a favor de un triunfo y un empate.

Estacionados en el 99

La victoria 99, donde permanece 'estacionado' el conjunto azulcrema ocurrió el 12 de marzo de 2025, en duelo de Vuelta de Octavos de Final de la Concacaf, celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes, con humillante 4-0, gracias a los goles de Brian Rodríguez (6'), Diego Valdés (45'), Alejandro Zendejas (65') y Álvaro Fidalgo (79').

'Zende' y Henry, celebran un gol en el triunfo más reciente de América sobre Chivas I IMAGO7

El primero cayó hace casi 82 años

Apenas en la edición tres del Clásico Nacional, el 20 de febrero de 1944, en partido de la Jornada 13 de la temporada 43-44, llegó el primer triunfo americanista y por goleada de 7-2 como local en el extinto Parque Asturias, con cuatro anotaciones de Leopoldo Proal (7', 15', 25', 67'), quien tiene el récord de más goles en un mismo Clásico Nacional, doblete de Guido Matamoros (66', 90') y otro tanto de Luis García Cortina (70'), por las Chivas marcaron: Luis Reyes (19') y Javier de la Torre (90').

La distribución de triunfos del 'Ame'

Son seis torneos oficiales en los que las Águilas han sumado sus 99 victorias sobre Chivas, que se distribuyen en Liga (52), Liguilla (17), Copa (6), Copa Libertadores (2), Prelibertadores (2), Copa de Campeones de la Concacaf (3), además de choques amistosos (17).

América domina la rivalidad

El Clásico Nacional nació en un cotejo de Copa, el 1 de agosto de 1943, con victoria de Chivas 1-0 con solitario gol de Pablo González, en el Parque Guadalajara, y desde entonces América también domina la rivalidad con 99 triunfos, 83 empates y 81 victorias rojiblancas, en 263 enfrentamientos.

América y Chivas siempre derrochan intensidad sobre la cancha. I IMAGO7

Así llega el América

Pese a un inicio incierto en este Clausura 2026, con dos empates, una derrota y sin goles anotados, las Águilas levantaron el vuelo con dos victorias consecutivas, sobre Necaxa (2-0) y Monterrey (1-0), ahora sin permitir anotaciones.

Los 99 triunfos americanistas:

No.

TORNEO

RESULTADO

ESTADIO

FECHA

1

Liga 1943-44

América 7-2 Chivas

Parque Asturias

20/02/44

2

Liga 1947-48

América 4-3 Chivas

Cd. de los Deportes

02/05/48

3

Liga 1952-53

América 3-2 Chivas

Cd. de los Deportes

16/11/52

4

Liga 1954-55

América 2-0 Chivas

Cd. de los Deportes

05/09/54

5

Copa 1954-55

América 1-0 Chivas

Cd. de los Deportes

06/03/55

6

Liga 1955-56

América 3-0 Chivas

O. Universitario

03/08/55

7

Liga 1955-56

Chivas 1-2 América

P. Martínez Sandoval

06/11/55

8

Liga 1957-58

América 1-0 Chivas

Cd. de los Deportes

01/09/57

9

Liga 1959-60

Chivas 0-2 América

P. Martínez Sandoval

05/08/59

10

Pentagonal 1960

América 2-1 Chivas

O. Universitario

17/01/60

11

Pentagonal 1961

Chivas 2-3 América

Jalisco

24/02/61

12

Pentagonal 1963

América 2-0 Chivas

O. Universitario

27/01/63

13

Hexagonal 1964

América 5-3 Chivas

O. Universitario

13/02/64

14

Amistoso

América 4-1 Chivas

O. Villahermosa

06/10/64

15

Interciudades

Chivas 2-4 América

Jalisco

04/04/65

16

Interciudades

América 4-1 Chivas

O. Universitario

02/05/65

17

Liga 1965-66

América 2-1 Chivas

O. Universitario

23/10/65

18

Liga 1966-67

América 2-1 Chivas

Azteca

15/01/67

19

Liga 1970-71

América 5-2 Chivas

Azteca

04/02/71

20

Liga 1970-71

Chivas 1-2 América

Jalisco

05/06/71

21

Liga 1971-72

Chivas 1-3 América

Jalisco

18/12/71

22

Liga 1971-72

América 2-0 Chivas

Azteca

16/04/72

23

Liga 1972-73

América 1-0 Chivas

Azteca

19/11/72

24

Liga 1973-74

Chivas 0-2 América

Jalisco

06/04/74

25

Copa 1974-75

Chivas 1-4 América

Jalisco

08/09/74

26

Copa 1974-75

América 1-0 Chivas

Azteca

26/01/75

27

Liga 1975-76

Chivas 0-3 América

Jalisco

04/12/75

28

Liguilla 1976-77

Chivas 1-2 América

Jalisco

01/06/77

29

Liga 1977-78

América 1-0 Chivas

Azteca

09/04/78

30

Amistoso

América 3-1 Chivas

Coliseum, LA

03/09/79

31

Liga 1979-80

América 3-1 Chivas

Azteca

24/02/80

32

Liga 1980-81

América 1-0 Chivas

Azteca

18/01/81

33

Amistoso

América 1-0 Chivas

Azteca

05/09/81

34

Liga 1982-83

Chivas 0-2 América

Jalisco

03/12/82

35

Liga 1982-83

América 2-0 Chivas

Azteca

10/04/83

36

Liguilla 1982-83

Chivas 1-2 América

Jalisco

19/05/83

37

Liguilla 1983-84

América 3-1 Chivas

Azteca

10/06/84

38

Concacaf

América 3-1 Chivas

Coliseum, LA

09/04/85

39

Liguilla 1984-85

Chivas 0-2 América

Jalisco

09/05/85

40

Liguilla 1984-85

América 1-0 Chivas

Azteca

12/05/85

41

Liga Prode 85

América 1-0 Chivas

Azteca

18/08/85

42

Liga 1986-87

América 1-0 Chivas

Azteca

17/08/86

43

Liga 1987-88

América 1-0 Chivas

Azteca

20/12/87

44

Liga 1988-89

América 3-1 Chivas

Azteca

30/04/89

45

Liguilla 1988-89

América 2-1 Chivas

Azteca

22/06/89

46

Copa 1990-91

Chivas 0-1 América

3 de Marzo

29/08/90

47

Copa 1990-91

América 2-1 Chivas

Azteca

17/09/90

48

Liguilla 1990-91

Chivas 0-2 América

Jalisco

13/06/91

49

Liguilla 1990-91

América 3-0 Chivas

Azteca

16/06/91

50

Liga 1992-93

América 2-1 Chivas

Azteca

10/01/93

51

Liga 1993-94

América 1-0 Chivas

Azteca

05/01/94

52

Liga 1994-95

Chivas 3-4 América

Jalisco

13/11/94

53

Liga 1995-96

Chivas 0-2 América

Jalisco

22/10/95

54

Liga Inv. 97

Chivas 1 América 2

Jalisco

10/08/97

55

Liguilla Inv. 97

Chivas 1-3 América

Jalisco

18/11/97

56

Liguilla Inv. 97

América 1-0 Chivas

Azteca

21/11/97

57

Prelibertadores 1998

América 2-0 Chivas

Azteca

14/01/98

58

Libertadores 1998

Chivas 0-1 América

Jalisco

04/03/98

59

Libertadores 1998

América 2-0 Chivas

Azteca

24/03/98

60

Amistoso

América 1-0 Chivas

Spartan, San Jose

21/07/99

61

Prelibertadores 1999

América 1-0 Chivas

Coliseum, LA

08/08/99

62

Liga Inv. 99

América 2-0 Chivas

Azteca

12/09/99

63

Liguilla Inv. 99

América 1-0 Chivas

Azteca

05/12/99

64

Liga Ver. 2001

Chivas 1-2 América

Jalisco

14/02/01

65

Liga Ap. 2002

Chivas 0-1 América

Jalisco

11/08/02

66

Amistoso

América 2-0 Chivas

Coliseum, LA

10/04/03

67

Liga Cla. 2004

Chivas 0-1 América

Jalisco

01/05/04

68

Amistoso

América 3-0 Chivas

SBC Park, SF

26/03/05

69

Amistoso

América 2-1 Chivas

Coliseum, LA

10/08/05

70

Liga Cla. 2007

América 1-0 Chivas

Azteca

18/03/07

71

Liguilla Cla. 2007

América 1-0 Chivas

Azteca

17/05/07

72

Liguilla Cla. 2007

Chivas 0-1 América

Jalisco

20/05/07

73

Liga Ape. 2007

América 2-1 Chivas

Azteca

28/10/07

74

Liga Ape. 2009

América 1-0 Chivas

Azteca

25/10/09

75

Liga Cla. 2012

Chivas 0-1 América

Omnilife

08/04/12

76

Liga Cla. 2013

Chivas 0-2 América

Omnilife

31/03/13

77

Liga Ape. 2013

América 2-0 Chivas

Azteca

05/10/13

78

Liga Cla. 2014

Chivas 0-4 América

Omnilife

30/03/14

79

Liga Cla. 2016

Chivas 1-2 América

Chivas

13/03/16

80

Liguilla Cla. 2016

América 2-1 Chivas

Azteca

15/05/16

81

Liguilla Ape. 2016

Chivas 0-1 América

Chivas

27/11/16

82

Liga Ape. 2017

América 2-1 Chivas

Azteca

18/10/17

83

Copa Cla. 2019

América 2-0 Chivas

Azteca

13/03/19

84

Liga Cla. 2019

Chivas 0-2 América

Akron

16/03/19

85

Liga Ape. 2019

América 4-1 Chivas

Azteca

28/09/19

86

Liga Gua. 2020

América 1-0 Chivas

Azteca

19/09/20

87

Liga Gua. 2021

Chivas 0-3 América

Akron

14/03/21

88

Amistoso

América 2-0 Chivas

Cotton Bowl

05/09/21

89

Liga Ap. 2022

América 2-1 Chivas

Azteca

17/09/22

90

Amistoso

Chivas 1-3 América

Bobby Dodd, Atlanta

25/09/22

91

Liga Cla. 2023

Chivas 2-4 América

Akron

18/03/23

92

Liguilla Cla. 2023

Chivas 0-1 América

Akron

18/05/23

93

Liga Ape. 2023

América 4-0 Chivas

Azteca

16/09/23

94

Amistoso

América 2-0 Chivas

Rose Bowl, Pasadena

15/10/23

95

Concacaf

Chivas 0-3 América

Akron

06/03/24

96

Liguilla Cla. 2024

América 1-0 Chivas

Azteca

18/05/24

97

Liga Ape. 2024

América 1-0 Chivas

Cd. de los Deportes

14/09/24

98

Amistoso

América 2-0 Chivas

NRG Stadium

13/10/24

99

Concacaf

América 4-0 Chivas

Cd. De los Deportes

12/03/25

