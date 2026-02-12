Liga MX: ¿Qué centenario puede alcanzar América en el Clásico Nacional?
“Las estadísticas no juegan en el Clásico”, es una frase constante entre los protagonistas o hasta un cliché cada vez que se enfrentan América y Chivas; sin embargo, para las Águilas, en el enfrentamiento del próximo sábado en el Estadio Akron se disputan más que tres puntos.
Por la centena de victorias
Además de arrebatarle el paso perfecto, en el actual certamen, al Guadalajara en su propia casa, el cuadro azulcrema tiene una motivación extra: consumar su triunfo 100 sobre el Rebaño en la historia de la rivalidad que data desde 1943, en toda clase de enfrentamientos, oficiales y amistosos, un objetivo que se le ha negado a los americanistas en los recientes 11 meses, lapso en el cual los tapatíos tienen saldo a favor de un triunfo y un empate.
Estacionados en el 99
La victoria 99, donde permanece 'estacionado' el conjunto azulcrema ocurrió el 12 de marzo de 2025, en duelo de Vuelta de Octavos de Final de la Concacaf, celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes, con humillante 4-0, gracias a los goles de Brian Rodríguez (6'), Diego Valdés (45'), Alejandro Zendejas (65') y Álvaro Fidalgo (79').
El primero cayó hace casi 82 años
Apenas en la edición tres del Clásico Nacional, el 20 de febrero de 1944, en partido de la Jornada 13 de la temporada 43-44, llegó el primer triunfo americanista y por goleada de 7-2 como local en el extinto Parque Asturias, con cuatro anotaciones de Leopoldo Proal (7', 15', 25', 67'), quien tiene el récord de más goles en un mismo Clásico Nacional, doblete de Guido Matamoros (66', 90') y otro tanto de Luis García Cortina (70'), por las Chivas marcaron: Luis Reyes (19') y Javier de la Torre (90').
La distribución de triunfos del 'Ame'
Son seis torneos oficiales en los que las Águilas han sumado sus 99 victorias sobre Chivas, que se distribuyen en Liga (52), Liguilla (17), Copa (6), Copa Libertadores (2), Prelibertadores (2), Copa de Campeones de la Concacaf (3), además de choques amistosos (17).
América domina la rivalidad
El Clásico Nacional nació en un cotejo de Copa, el 1 de agosto de 1943, con victoria de Chivas 1-0 con solitario gol de Pablo González, en el Parque Guadalajara, y desde entonces América también domina la rivalidad con 99 triunfos, 83 empates y 81 victorias rojiblancas, en 263 enfrentamientos.
Así llega el América
Pese a un inicio incierto en este Clausura 2026, con dos empates, una derrota y sin goles anotados, las Águilas levantaron el vuelo con dos victorias consecutivas, sobre Necaxa (2-0) y Monterrey (1-0), ahora sin permitir anotaciones.
Los 99 triunfos americanistas:
No.
TORNEO
RESULTADO
ESTADIO
FECHA
1
Liga 1943-44
América 7-2 Chivas
Parque Asturias
20/02/44
2
Liga 1947-48
América 4-3 Chivas
Cd. de los Deportes
02/05/48
3
Liga 1952-53
América 3-2 Chivas
Cd. de los Deportes
16/11/52
4
Liga 1954-55
América 2-0 Chivas
Cd. de los Deportes
05/09/54
5
Copa 1954-55
América 1-0 Chivas
Cd. de los Deportes
06/03/55
6
Liga 1955-56
América 3-0 Chivas
O. Universitario
03/08/55
7
Liga 1955-56
Chivas 1-2 América
P. Martínez Sandoval
06/11/55
8
Liga 1957-58
América 1-0 Chivas
Cd. de los Deportes
01/09/57
9
Liga 1959-60
Chivas 0-2 América
P. Martínez Sandoval
05/08/59
10
Pentagonal 1960
América 2-1 Chivas
O. Universitario
17/01/60
11
Pentagonal 1961
Chivas 2-3 América
Jalisco
24/02/61
12
Pentagonal 1963
América 2-0 Chivas
O. Universitario
27/01/63
13
Hexagonal 1964
América 5-3 Chivas
O. Universitario
13/02/64
14
Amistoso
América 4-1 Chivas
O. Villahermosa
06/10/64
15
Interciudades
Chivas 2-4 América
Jalisco
04/04/65
16
Interciudades
América 4-1 Chivas
O. Universitario
02/05/65
17
Liga 1965-66
América 2-1 Chivas
O. Universitario
23/10/65
18
Liga 1966-67
América 2-1 Chivas
Azteca
15/01/67
19
Liga 1970-71
América 5-2 Chivas
Azteca
04/02/71
20
Liga 1970-71
Chivas 1-2 América
Jalisco
05/06/71
21
Liga 1971-72
Chivas 1-3 América
Jalisco
18/12/71
22
Liga 1971-72
América 2-0 Chivas
Azteca
16/04/72
23
Liga 1972-73
América 1-0 Chivas
Azteca
19/11/72
24
Liga 1973-74
Chivas 0-2 América
Jalisco
06/04/74
25
Copa 1974-75
Chivas 1-4 América
Jalisco
08/09/74
26
Copa 1974-75
América 1-0 Chivas
Azteca
26/01/75
27
Liga 1975-76
Chivas 0-3 América
Jalisco
04/12/75
28
Liguilla 1976-77
Chivas 1-2 América
Jalisco
01/06/77
29
Liga 1977-78
América 1-0 Chivas
Azteca
09/04/78
30
Amistoso
América 3-1 Chivas
Coliseum, LA
03/09/79
31
Liga 1979-80
América 3-1 Chivas
Azteca
24/02/80
32
Liga 1980-81
América 1-0 Chivas
Azteca
18/01/81
33
Amistoso
América 1-0 Chivas
Azteca
05/09/81
34
Liga 1982-83
Chivas 0-2 América
Jalisco
03/12/82
35
Liga 1982-83
América 2-0 Chivas
Azteca
10/04/83
36
Liguilla 1982-83
Chivas 1-2 América
Jalisco
19/05/83
37
Liguilla 1983-84
América 3-1 Chivas
Azteca
10/06/84
38
Concacaf
América 3-1 Chivas
Coliseum, LA
09/04/85
39
Liguilla 1984-85
Chivas 0-2 América
Jalisco
09/05/85
40
Liguilla 1984-85
América 1-0 Chivas
Azteca
12/05/85
41
Liga Prode 85
América 1-0 Chivas
Azteca
18/08/85
42
Liga 1986-87
América 1-0 Chivas
Azteca
17/08/86
43
Liga 1987-88
América 1-0 Chivas
Azteca
20/12/87
44
Liga 1988-89
América 3-1 Chivas
Azteca
30/04/89
45
Liguilla 1988-89
América 2-1 Chivas
Azteca
22/06/89
46
Copa 1990-91
Chivas 0-1 América
3 de Marzo
29/08/90
47
Copa 1990-91
América 2-1 Chivas
Azteca
17/09/90
48
Liguilla 1990-91
Chivas 0-2 América
Jalisco
13/06/91
49
Liguilla 1990-91
América 3-0 Chivas
Azteca
16/06/91
50
Liga 1992-93
América 2-1 Chivas
Azteca
10/01/93
51
Liga 1993-94
América 1-0 Chivas
Azteca
05/01/94
52
Liga 1994-95
Chivas 3-4 América
Jalisco
13/11/94
53
Liga 1995-96
Chivas 0-2 América
Jalisco
22/10/95
54
Liga Inv. 97
Chivas 1 América 2
Jalisco
10/08/97
55
Liguilla Inv. 97
Chivas 1-3 América
Jalisco
18/11/97
56
Liguilla Inv. 97
América 1-0 Chivas
Azteca
21/11/97
57
Prelibertadores 1998
América 2-0 Chivas
Azteca
14/01/98
58
Libertadores 1998
Chivas 0-1 América
Jalisco
04/03/98
59
Libertadores 1998
América 2-0 Chivas
Azteca
24/03/98
60
Amistoso
América 1-0 Chivas
Spartan, San Jose
21/07/99
61
Prelibertadores 1999
América 1-0 Chivas
Coliseum, LA
08/08/99
62
Liga Inv. 99
América 2-0 Chivas
Azteca
12/09/99
63
Liguilla Inv. 99
América 1-0 Chivas
Azteca
05/12/99
64
Liga Ver. 2001
Chivas 1-2 América
Jalisco
14/02/01
65
Liga Ap. 2002
Chivas 0-1 América
Jalisco
11/08/02
66
Amistoso
América 2-0 Chivas
Coliseum, LA
10/04/03
67
Liga Cla. 2004
Chivas 0-1 América
Jalisco
01/05/04
68
Amistoso
América 3-0 Chivas
SBC Park, SF
26/03/05
69
Amistoso
América 2-1 Chivas
Coliseum, LA
10/08/05
70
Liga Cla. 2007
América 1-0 Chivas
Azteca
18/03/07
71
Liguilla Cla. 2007
América 1-0 Chivas
Azteca
17/05/07
72
Liguilla Cla. 2007
Chivas 0-1 América
Jalisco
20/05/07
73
Liga Ape. 2007
América 2-1 Chivas
Azteca
28/10/07
74
Liga Ape. 2009
América 1-0 Chivas
Azteca
25/10/09
75
Liga Cla. 2012
Chivas 0-1 América
Omnilife
08/04/12
76
Liga Cla. 2013
Chivas 0-2 América
Omnilife
31/03/13
77
Liga Ape. 2013
América 2-0 Chivas
Azteca
05/10/13
78
Liga Cla. 2014
Chivas 0-4 América
Omnilife
30/03/14
79
Liga Cla. 2016
Chivas 1-2 América
Chivas
13/03/16
80
Liguilla Cla. 2016
América 2-1 Chivas
Azteca
15/05/16
81
Liguilla Ape. 2016
Chivas 0-1 América
Chivas
27/11/16
82
Liga Ape. 2017
América 2-1 Chivas
Azteca
18/10/17
83
Copa Cla. 2019
América 2-0 Chivas
Azteca
13/03/19
84
Liga Cla. 2019
Chivas 0-2 América
Akron
16/03/19
85
Liga Ape. 2019
América 4-1 Chivas
Azteca
28/09/19
86
Liga Gua. 2020
América 1-0 Chivas
Azteca
19/09/20
87
Liga Gua. 2021
Chivas 0-3 América
Akron
14/03/21
88
Amistoso
América 2-0 Chivas
Cotton Bowl
05/09/21
89
Liga Ap. 2022
América 2-1 Chivas
Azteca
17/09/22
90
Amistoso
Chivas 1-3 América
Bobby Dodd, Atlanta
25/09/22
91
Liga Cla. 2023
Chivas 2-4 América
Akron
18/03/23
92
Liguilla Cla. 2023
Chivas 0-1 América
Akron
18/05/23
93
Liga Ape. 2023
América 4-0 Chivas
Azteca
16/09/23
94
Amistoso
América 2-0 Chivas
Rose Bowl, Pasadena
15/10/23
95
Concacaf
Chivas 0-3 América
Akron
06/03/24
96
Liguilla Cla. 2024
América 1-0 Chivas
Azteca
18/05/24
97
Liga Ape. 2024
América 1-0 Chivas
Cd. de los Deportes
14/09/24
98
Amistoso
América 2-0 Chivas
NRG Stadium
13/10/24
99
Concacaf
América 4-0 Chivas
Cd. De los Deportes
12/03/25
