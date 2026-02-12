Liga MX: ¿Qué centenario puede alcanzar América en el Clásico Nacional?

“Las estadísticas no juegan en el Clásico”, es una frase constante entre los protagonistas o hasta un cliché cada vez que se enfrentan América y Chivas; sin embargo, para las Águilas, en el enfrentamiento del próximo sábado en el Estadio Akron se disputan más que tres puntos.

Víctor Dávila celebra un gol contra Necaxa de este Clausura 2026. I MEXSPORT

Por la centena de victorias

Además de arrebatarle el paso perfecto, en el actual certamen, al Guadalajara en su propia casa, el cuadro azulcrema tiene una motivación extra: consumar su triunfo 100 sobre el Rebaño en la historia de la rivalidad que data desde 1943, en toda clase de enfrentamientos, oficiales y amistosos, un objetivo que se le ha negado a los americanistas en los recientes 11 meses, lapso en el cual los tapatíos tienen saldo a favor de un triunfo y un empate.

Estacionados en el 99

La victoria 99, donde permanece 'estacionado' el conjunto azulcrema ocurrió el 12 de marzo de 2025, en duelo de Vuelta de Octavos de Final de la Concacaf, celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes, con humillante 4-0, gracias a los goles de Brian Rodríguez (6'), Diego Valdés (45'), Alejandro Zendejas (65') y Álvaro Fidalgo (79').

'Zende' y Henry, celebran un gol en el triunfo más reciente de América sobre Chivas I IMAGO7

El primero cayó hace casi 82 años

Apenas en la edición tres del Clásico Nacional, el 20 de febrero de 1944, en partido de la Jornada 13 de la temporada 43-44, llegó el primer triunfo americanista y por goleada de 7-2 como local en el extinto Parque Asturias, con cuatro anotaciones de Leopoldo Proal (7', 15', 25', 67'), quien tiene el récord de más goles en un mismo Clásico Nacional, doblete de Guido Matamoros (66', 90') y otro tanto de Luis García Cortina (70'), por las Chivas marcaron: Luis Reyes (19') y Javier de la Torre (90').

La distribución de triunfos del 'Ame'

Son seis torneos oficiales en los que las Águilas han sumado sus 99 victorias sobre Chivas, que se distribuyen en Liga (52), Liguilla (17), Copa (6), Copa Libertadores (2), Prelibertadores (2), Copa de Campeones de la Concacaf (3), además de choques amistosos (17).

América domina la rivalidad

El Clásico Nacional nació en un cotejo de Copa, el 1 de agosto de 1943, con victoria de Chivas 1-0 con solitario gol de Pablo González, en el Parque Guadalajara, y desde entonces América también domina la rivalidad con 99 triunfos, 83 empates y 81 victorias rojiblancas, en 263 enfrentamientos.

América y Chivas siempre derrochan intensidad sobre la cancha. I IMAGO7

Así llega el América

Pese a un inicio incierto en este Clausura 2026, con dos empates, una derrota y sin goles anotados, las Águilas levantaron el vuelo con dos victorias consecutivas, sobre Necaxa (2-0) y Monterrey (1-0), ahora sin permitir anotaciones.

Los 99 triunfos americanistas: