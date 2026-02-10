Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas

Jonathan Pérez anunciado por Chivas l X:Chivas
Alfredo Olivarez Ramírez 10:35 - 10 febrero 2026
El atacante se convirtió en el último refuerzo para el Rebaño en esta ventana

Guadalajara anunció de manera oficial la incorporación de Jonathan Pérez como nuevo refuerzo del conjunto Rojiblanco de cara a los próximos torneos en la Liga MX. El futbolista se suma al plantel como el cuarto y último fichaje del Rebaño, con lo que la institución da por cerrado su registro para el presente torneo.

Así fue la bienvenida a Jonathan Pérez

A través de sus canales oficiales, Chivas dio la bienvenida a Pérez, destacando sus cualidades futbolísticas, su proyección y el compromiso que aportará al equipo. El nuevo jugador del Guadalajara ya se encuentra integrado a los trabajos del plantel y prepara, junto al grupo, el Clásico Nacional de este fin de semana.

“El Guadalajara continúa fortaleciendo su proyecto deportivo a mediano y largo plazo al asegurar la llegada de un futbolista que viene a elevar el nivel competitivo del plantel. A partir de este lunes, previo al cierre de los registros de la Liga MX, hacemos oficial que Jonathan Pérez es nuevo jugador de Chivas”, señaló el club en su comunicado de presentación.

Jonathan Pérez, el último refuerzo de chivas l X:Chivas

¿Cuáles son las cualidades del nuevo refuerzo?

De igual forma, la institución Rojiblanca detalló las principales cualidades del futbolista y el aporte que brindará al equipo dirigido por Gabriel Milito.

“Es un futbolista zurdo, ágil y con una destacada capacidad para moverse entre líneas. Se siente cómodo en espacios reducidos, cuenta con buenos controles y entiende cómo ofrecerse como receptor, lo que potencia su juego asociativo y le permite conectar con facilidad con sus compañeros. Es un jugador que toma decisiones rápidas y da continuidad a las jugadas.

“Su buen golpeo de zurda le permite ser versátil en el frente de ataque. Aunque puede desempeñarse como extremo, sus mayores virtudes aparecen por dentro, en carriles centrales, una cualidad muy valiosa para el modelo de juego de Gabriel Milito, que prioriza mediapuntas entre líneas”, describió el club.

Jonathan Pérez con Nashville | @Archivismo

Jonathan Pérez inició su carrera futbolística en las Fuerzas Básicas del LA Galaxy, institución con la que dio el salto al profesionalismo y debutó en la Major League Soccer. Durante su etapa formativa también tuvo participación en la USL con el Ventura County, donde sumó experiencia competitiva.

Jonathan Pérez con Nashville | @OmarVV9

Para 2024, el futbolista mexicano se incorporó al Nashville SC, equipo con el que continuó su evolución y consolidó su crecimiento, mostrando mayor madurez y regularidad dentro del terreno de juego. Paralelamente, ha tenido un recorrido constante con la Selección Mexicana, siendo convocado a las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23.

Pese a su juventud, Pérez ya presume logros importantes en su carrera, tras conquistar la Copa de la MLS en 2024 con el LA Galaxy y levantar la US Open Cup en 2025 con Nashville.

