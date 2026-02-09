Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Así se reforzaron las Chivas para este Clausura 2026

Chivas en el Clausura 2026 l X:Chivas
Ramiro Pérez Vásquez 10:17 - 09 febrero 2026
El Rebaño firmó a Jonathan Pérez como su último refuerzo en la ventana de invierno

Las Chivas del Guadalajara cerraron a su último refuerzo tras la llegada de Jonathan Pérez procedente del Nashville para redondear su plantilla en el Clausura 2026 luego de las incorporaciones, en esta ventana de transferencias, de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y el regreso de Ricardo Marín.

¿Cómo llegaron los refuerzos?

El Rebaño tuvo a su primer refuerzo con la llegada a Brian Gutiérrez, jugador mexicoamericano procedente del Chicago Fire, equipo de la MLS en donde brilló durante la última temporada, jugador que cayó de la mejor manera en el inicio del torneo.

¡Herencia Rojiblanca! Brian Gutiérrez cumple sueño familiar al fichar con Chivas | X: @Chivas

El jugador de 22 años llegó al Rebaño para reforzar al plantel de Gabriel Milito. Durante la última temporada de la MLS y a lo largo de 32 partidos, Gutiérrez anotó un total de 10 goles y sumó cuatro asistencias, siendo el tercer máximo goleador del campeonato de liga para The Fire.

Ángel Sepúlveda fue confirmado como la segunda llegada, quien tendrá su segunda etapa en el conjunto jalisciense. ‘El Cuate’ fue presentado en Verde Valle a finales del año pasado, marcando el comienzo de una nueva era para Chivas.

Ángel Sepúlveda l ChivasEN_

Ricardo Marín fue otro elemento que tras su paso con el Pueblo terminó por volver a la perla tapatía, quien después de un año en Puebla a préstamos está de vuelta con el equipo rojiblanco para probar suerte una vez más. Richy había sido el autor del gol 4 mil en la historia del Rebaño.

El último refuerzo

Finalmente, Jonathan Pérez fue la cuarta pieza en llegar al equipo, el mexicoamericano llega procedente del Nashville para caer con el pie derecho y consolidarse tal como sucediera con Brian Gutiérrez también procedente de la MLS.

El extremo disputó 26 partidos oficiales durante la temporada 2025 con Nashville SC en todas las competiciones, en los que acumuló 1,142 minutos, 2 goles y 4 asistencias. En la MLS, torneo principal, participó en 22 encuentros, aportando 1 gol y 2 asistencias, mientras que en la US Open Cup sumó 3 partidos, con 1 gol y 1 asistencia, mostrando mayor incidencia ofensiva.

Jonathan Pérez, nuevo refuerzo de Chivas l X:NashvilleSC

Con la cuarta llegada los rojiblancos buscarán levantar el título en la liga MX después de torneos en la que quedó lejos de su mejor versión. Tras cinco fechas en el Clausura 2026 los dirigidos por Gabriel Milito se afianzan como un claro contendiente en este torneo.

