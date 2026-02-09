Super Bowl LX: Estrellas de la NFL defienden a Bad Bunny tras el Show del Medio Tiempo

El puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista latino en encabezar el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX interpretando la mayoría de su repertorio en español y aunado al poderoso mensaje de orgullo latino que el artista mandó, su actuación generó opiniones divididas.

Bad Bunny y su show en el medio tiempo del Super Bowl | AP

El espectáculo, lleno de orgullo boricua, invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, y un fuerte mensaje de unidad y amor, generó elogios por su producción y energía, pero también críticas por parte de quienes no entendieron las letras o consideraron que no representaba “suficientemente” a Estados Unidos.

JUGADORES DE LA NFL RESPALDAN A BENITO

Pese a las duras criticas que la NFL y el artista recibieron al respecto, hubo también quienes apoyaron la decisión de tener a Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo y los protagonista de este deporte, jugadores y exjugadores, mandaron mensajes de aliento en redes sociales

Sueño cumplido para Bad Bunny | AP

Ante las críticas, varias figuras importantes de la NFL salieron rápidamente a defender al “Conejo Malo”.

Le’Veon Bell, ex running back, ironizó sobre la hipocresía de criticar el español mientras se disfruta comida y bebida latina: “Enfadarse con Bad Bunny por cantar en español mientras comes chips, salsa, guacamole y tomas tequila es WILD…”

Shannon Sharpe (ex tight end y analista) reconoció no entender las letras, pero alabó la producción: “No tengo idea de lo que dice, pero la producción y los efectos visuales son una locura. Está representando su herencia. ¡Me encanta!

Joshua Hines-Allen, defensivo de Jacksonville, fue directo: “Cero comprensión, 100% respeto. Mensaje poderoso. ¡LOVE!”

Víctor Cruz, ex receptor de los Giants, de origen puertorriqueño, celebró con orgullo: “¡Bad Bunny acaba de dominar el Super Bowl. Puerto Rico!!!!”

Robert Griffin III, ex quarterback, ofreció una de las reflexiones más profundas: “Muchos no entendieron ni una palabra de lo que dijo Bad Bunny, pero fue icónico porque se podía sentir el amor de la gente y la cultura. La cultura puertorriqueña es cultura americana. Juntos somos América.”

Estos mensaje de apoyo y aliento a Bad Bunny por parte de la comunidad de la NFL muestran la otra cara de la moneda de un Show de Medio Tiempo que dividió opiniones a tal grado de molestar al presidente del los Estados Unidos, demostrando que no todo son malas criticas del exterior, sino también halagos desde las entrañas de la liga.