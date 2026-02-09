Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Elijah Arroyo: El mexicano que conquistó el Super Bowl LX con los Seattle Seahawks

Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:14 - 09 febrero 2026
El ala cerrada de Seattle levantó el Vince Lombardi y celebró con la bandera de México por todo el Levi's Stadium

El Super Bowl LX no solo quedará marcado por el regreso de los Seattle Seahawks a la cima de la NFL, sino también por la presencia de la bandera tricolor en los festejos del campeonato. Elijah Arroyo, ala cerrada mexicano, se encargó de poner el nombre de nuestro en alto durante la celebración del trofeo Vince Lombardi.

Elijah Arroyo, mexicano de los Seahawks | AFP

¿QUIÉN ES ELIJAH ARROYO?

Aunque Arroyo nació en Miami, Florida, sus raíces y su formación deportiva están profundamente ligadas a tierras aztecas. Hijo de padre mexicano, el jugador no olvida sus orígenes; de hecho, sus primeros pasos en los emparrillados no ocurrieron en los Estados Unidos, sino en el Caribe mexicano.

La historia de Arroyo es particular y llena de identidad. A una edad muy temprana se mudó a Cancún, Quintana Roo, ciudad donde residió y jugó durante seis años en categorías infantiles y juveniles. Esta etapa en México fue fundamental para desarrollar la pasión y el talento que años más tarde lo llevarían a destacar en el colegial con los Hurricanes de la Universidad de Miami.

Su desempeño en la NCAA llamó la atención de los reclutadores profesionales, lo que resultó en su selección por parte de los Seahawks en la segunda ronda del Draft 2025 (Pick 50 global).

PRIMERA TEMPORADA EN LA NFL

El camino de un novato en la NFL nunca es sencillo. La primera campaña de Arroyo en la liga fue de adaptación, logrando números discretos pero consistentes para un jugador de primer año:

  • Juegos disputados: 13

  • Recepciones: 15

  • Yardas totales: 176

Elijah Arroyo, mexicano ganador del Super Bowl LX | AFP

A pesar de que en la postemporada no registró recepciones, su rol dentro del esquema de Seattle fue parte del engranaje que llevó al equipo hasta el domingo de superacción. Al final del día, el esfuerzo de todo un año rinde frutos: Elijah Arroyo recibirá su anillo de Super Bowl, uniéndose al selecto grupo de jugadores con sangre mexicana que han tocado la gloria máxima del futbol americano profesional.

ORGULLOSAMENTE MEXICANO

En un Super Bowl en el que el Show de Medio Tiempo enalteció las raíces latinas, con la bandera de México sobre los hombros durante el festejo, Arroyo dejó claro el orgullo que siente por representar a su país en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Trofeo Vince Lombardi | AP
