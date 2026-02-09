Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Reacciones de la prensa mundial del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Bad Bunny puso a bailar al Levi's Stadium | AP
Mauricio Díaz Valdivia 00:53 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Conejo Malo ha sorprendido al mundo con su espectáculo tocando el tema de la unión latina

Acabó el tiempo de espera, Bad Bunny fue el encargado de presentar el medio tiempo del Super Bowl LX, causando polémica ahora para muchos que no estuvieron de acuerdo con que él fuera el elegido para un Half Time importante en la historia de la NFL.

Sin embargo, para la mayoría de la gente, el show de Benito se ha convertido en un movimiento necesario en medio de un presente oscuro para el continente americano, pero, ¿qué dice la prensa mundial acerca de lo sucedido en Santa Clara, California?

Benito agradó a la mayoría de los fans | AP

¿Cuál fue la opinión de los medios en inglés?

La mayoría de los medios en Estados Unidos ha dado el visto bueno a la actuación de Bad Bunny, con la mayoría de encabezados resaltando el mensaje latino que se pudo dar a lo largo de su performance.

The Wall Street Journal escribió al principio de su noticia: "Bad Bunny usa la alegría para apagar la polémica política en el medio tiempo del Super Bowl"; Time mencionó: "El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny fue un exuberante acto de resistencia", entre otros tantos comentarios positivos.

Noticia del New York Times | Captura de pantalla

Todos estos comentarios toman aún más fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump decidiera publicar en su red social Truth que el espectáculo del Conejito Malo es lo peor que ha pasado en mucho tiempo para

El show de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene ningún sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito

Medios latinos apoyan a Benito

Como era de esperarse, medios latinoamericanos como los colombianos, mexicanos y latinos en general han agradecido la muestra de respeto que ha emitido el reggaetonero en el espectáculo del Super Domingo, agregando que el Conejo "ha hecho historia" con la primera presentación en español.

Sueño cumplido para Bad Bunny | AP

Por último, pero no por eso menos importante, se ha resaltado que la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl fue la oportunidad para que el puertorriqueño pudiera cumplir su sueño, tal y como dijo en una de sus frases a lo largo de su presentación.

Últimos videos
Lo Último
00:55 Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
00:53 Reacciones de la prensa mundial del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX
00:20 Cruz Azul ya mandó una oferta formal por Nicolás Ibáñez
00:18 Super Bowl LX en fotos: Las mejores jugadas del campeonato de Seattle
23:30 Portada RÉCORD 9 de febrero de 2026
23:14 Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
23:12 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
23:04 ¡Los más perdedores! Tras caer en el Super Bowl LX los Patriots hacen historia
22:50 Bad Bunny en el Super Bowl: palmeras vivientes, miles de fuegos artificiales y un esfuerzo sobrehumano
22:41 Lewis Hamilton 'confirmó' su relación tras aparecer con Kim Kardashian en el Super Bowl
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
Jonathan Pérez ya llegó a Guadalajara | CAPTURA
Futbol
09/02/2026
Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Reacciones de la prensa mundial del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX
NFL
09/02/2026
Reacciones de la prensa mundial del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Cruz Azul ya mandó una oferta formal por Nicolás Ibáñez
Futbol
09/02/2026
Cruz Azul ya mandó una oferta formal por Nicolás Ibáñez
Super Bowl LX en fotos: Las mejores jugadas del campeonato de Seattle
NFL
09/02/2026
Super Bowl LX en fotos: Las mejores jugadas del campeonato de Seattle
Portada RÉCORD 9 de febrero de 2026 | RÉCORD
Portada del día
08/02/2026
Portada RÉCORD 9 de febrero de 2026
Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
Contra
08/02/2026
Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl