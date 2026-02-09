Reacciones de la prensa mundial del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Acabó el tiempo de espera, Bad Bunny fue el encargado de presentar el medio tiempo del Super Bowl LX, causando polémica ahora para muchos que no estuvieron de acuerdo con que él fuera el elegido para un Half Time importante en la historia de la NFL.

Sin embargo, para la mayoría de la gente, el show de Benito se ha convertido en un movimiento necesario en medio de un presente oscuro para el continente americano, pero, ¿qué dice la prensa mundial acerca de lo sucedido en Santa Clara, California?

Benito agradó a la mayoría de los fans | AP

¿Cuál fue la opinión de los medios en inglés?

La mayoría de los medios en Estados Unidos ha dado el visto bueno a la actuación de Bad Bunny, con la mayoría de encabezados resaltando el mensaje latino que se pudo dar a lo largo de su performance.

The Wall Street Journal escribió al principio de su noticia: "Bad Bunny usa la alegría para apagar la polémica política en el medio tiempo del Super Bowl"; Time mencionó: "El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny fue un exuberante acto de resistencia", entre otros tantos comentarios positivos.

Noticia del New York Times | Captura de pantalla

Todos estos comentarios toman aún más fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump decidiera publicar en su red social Truth que el espectáculo del Conejito Malo es lo peor que ha pasado en mucho tiempo para

El show de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene ningún sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito

Medios latinos apoyan a Benito

Como era de esperarse, medios latinoamericanos como los colombianos, mexicanos y latinos en general han agradecido la muestra de respeto que ha emitido el reggaetonero en el espectáculo del Super Domingo, agregando que el Conejo "ha hecho historia" con la primera presentación en español.

Sueño cumplido para Bad Bunny | AP