Futbol

Cruz Azul ya mandó una oferta formal por Nicolás Ibáñez

Ibáñez suena para reforzar a Cruz Azul en el cierre del mercado | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 00:20 - 09 febrero 2026
El conjunto celeste buscará hacerse de los servicios del todavía delantero de los Tigres de la UANL

Cruz Azul mandó oferta formal por Nicolás Ibáñez. La directiva celeste está en espera de la respuesta. La negociación está a tope, pues está a horas de cerrar el mercado de fichajes.

Además del interés de La Máquina, otros clubes han sondeado la situación del atacante, lo que ha abierto un abanico de posibilidades para el argentino naturalizado mexicano.

Ibáñez suena para reforzar a Cruz Azul en el cierre del mercado | IMAGO7

Récord pudo consultar con el entorno del jugador, desde donde dejaron claro que antes de definir cualquier movimiento es indispensable conocer la postura de Tigres respecto a una posible salida. La intención del club regiomontano será clave en el desenlace.

Ibáñez tiene contrato vigente con Tigres hasta el 31 de diciembre de 2026, y actualmente está registrado con la plantilla Sub 21.

Ibáñez suena para reforzar a Cruz Azul en el cierre del mercado | MEXSPORT

Mientras tanto, el delantero evalúa las propuestas que han llegado a su mesa. La prioridad es encontrar un proyecto deportivo sólido que le garantice protagonismo y continuidad, algo que hoy está analizando con detenimiento.

La ausencia de un ‘9’ de jerarquía refuerza la idea de que Cruz Azul necesita un atacante probado, y en ese contexto, el nombre de Nicolás Ibáñez aparece como una opción que encaja tanto por experiencia como por perfil.

Ibáñez suena para reforzar a Cruz Azul en el cierre del mercado | MEXSPORT
