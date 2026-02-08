Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano

"Venganza" verdiblanca. El Real Betis se impuso 1-0 al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano. El conjunto verdiblanco supo sufrir y golpear en los momentos precisos para llevarse tres puntos de oro, dejando a los locales con una sensación de impotencia ante la falta de puntería y el VAR.

El partido comenzó con un Atlético volcado al ataque, buscando a un activo Ademola Lookman y aprovechando el juego aéreo de José María Giménez, quien exigió a Álvaro Valles desde los primeros minutos. Sin embargo, la efectividad estuvo del lado visitante.

Betis vence al Atleti | AFP

GOLAZO DE TRES PUNTOS

Al minuto 28, el brasileño Antony silenció el Metropolitano con un potente remate de izquierda desde fuera del área tras una asistencia de Abde Ezzalzouli. El balón se coló por el poste derecho, dejando sin opciones a Jan Oblak y estableciendo el que sería el único tanto del encuentro.

DUELO DE MEXICANOS: OBED Y FIDALGO

El duelo tuvo un sabor especial por la presencia de nombres que conectan con el fútbol norteamericano y mexicano.

Álvaro Fidalgo: El "Maguito" fue pieza fundamental en el esquema bético durante los 85 minutos que estuvo en cancha. Su capacidad para retener el balón y distribuir el juego bajo presión permitió al Betis salir del asedio colchonero en los momentos más críticos. Fue el eje que dio equilibrio a la transición defensiva del equipo de Sevilla.

Obed Vargas: Por parte del Atlético de Madrid, el joven mediocampista ingresó al minuto 70 en lugar de Lookman. A pesar de la derrota, Vargas mostró personalidad en el centro del campo, intentando dar fluidez a un equipo que ya jugaba con la desesperación del reloj en contra.

ATLETI BUSCÓ EL EMPATE

Diego Simeone movió el banquillo al descanso, dando entrada a piezas pesadas como Antoine Griezmann y Alexander Sørloth. El noruego tuvo las ocasiones más claras con dos cabezazos a quemarropa (minutos 59 y 67), pero un monumental Álvaro Valles mantuvo el arco en cero.

La polémica llegó al minuto 74, cuando un gol en propia puerta de Diego Llorente parecía darle el empate al Atlético. No obstante, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por un fuera de juego previo, frustrando las esperanzas de remontada local