Roma vs Cagliari: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 24 de la Serie A?

El Roma se enfrentará al Cagliari este domingo 9 de febrero de 2026 en un encuentro correspondiente a la Serie A. El partido dará inicio a las 13:45 horas en el Stadio Olimpico de Roma. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Matteo Marcenaro, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante duelo del campeonato italiano.

Matias Soule | AP

El Roma ocupa actualmente la quinta posición en la Serie A con 43 puntos tras 23 jornadas disputadas, manteniéndose en zona de clasificación europea. Los giallorossi han mostrado solidez defensiva con solo 14 goles encajados, aunque su producción ofensiva ha sido moderada con 27 tantos anotados. Por su parte, el Cagliari se encuentra en la duodécima posición con 28 puntos, habiendo marcado 28 goles pero recibiendo 31, lo que refleja sus problemas defensivos. La diferencia de 15 puntos entre ambos equipos marca claramente los diferentes objetivos en esta temporada: mientras los romanos luchan por asegurar su presencia en competiciones europeas, los sardos buscan consolidar su permanencia en la máxima categoría.

El Roma llega a este encuentro tras una derrota por 1:0 ante el Udinese el 02.02.2026 en Serie A, seguido de un empate 1:1 frente al Panathinaikos en Liga Europa (29.01.2026) y otro empate con idéntico resultado contra el AC Milán en Serie A (25.01.2026). Anteriormente, los giallorossi consiguieron dos victorias consecutivas: 2:0 contra el VfB Stuttgart en Liga Europa (22.01.2026) y 0:2 frente al Torino en Serie A (18.01.2026). El Cagliari, por su parte, atraviesa un excelente momento con tres victorias en sus últimos cinco partidos: 4:0 contra el Hellas Verona (31.01.2026), 1:2 ante la Fiorentina (24.01.2026) y 1:0 frente a la Juventus (17.01.2026). Sus únicos tropiezos recientes fueron una derrota 3:0 contra el Génova (12.01.2026) y un empate 2:2 con el Cremonese (08.01.2026). El equipo sardo llega con mayor confianza tras sus recientes resultados positivos, mientras que el Roma busca recuperar su mejor versión.

En los enfrentamientos recientes entre ambos equipos, el balance es equilibrado con dos victorias para cada equipo y un empate en sus últimos cinco duelos. El encuentro más reciente se disputó el 7 de diciembre de 2025, cuando el Cagliari se impuso por 1:0 en su estadio. Anteriormente, el Roma había ganado 1:0 en casa el 16 de marzo de 2025. El 18 de agosto de 2024 empataron sin goles en Cagliari, mientras que el 5 de febrero de 2024 el Roma goleó 4:0 en el Olimpico. El 8 de octubre de 2023, los romanos también se impusieron con contundencia por 1:4 en Cagliari. Este historial muestra que los partidos en Roma suelen ser favorables para los locales, mientras que en Cerdeña la competencia es más reñida.

Matías Soulé se ha convertido en la referencia ofensiva del Roma esta temporada. El joven argentino ha demostrado su calidad técnica y capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo, siendo fundamental en la creación de juego del equipo de Gasperini. Su habilidad en el uno contra uno y su visión de juego le han permitido destacar en los partidos más exigentes, especialmente en el Stadio Olimpico donde suele mostrar su mejor versión. Por parte del Cagliari, Michel Ndary Adopo se ha consolidado como el motor del mediocampo. El centrocampista ha sido clave en la recuperación del equipo en las últimas jornadas, aportando equilibrio defensivo y capacidad para iniciar las transiciones ofensivas. Su rendimiento ha sido determinante en las recientes victorias del equipo sardo, especialmente en el sorprendente triunfo ante la Juventus, donde su despliegue físico fue fundamental para contrarrestar a los turineses.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER ROMA VS CAGLIARI?