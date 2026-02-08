Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo ha caído de la mejor manera en el Betis y tras su debut en la Copa del Rey; el exjugador del América tuvo su primera titularidad en LaLiga en donde los sevillanos se impusieron por la mínima al Atlético de Madrid.

Álvaro Fidalgo en su presentación con Betis | X:@ RealBetis

Tras el juego el naturalizado mexicano dejó un mensaje a la afición: “Hola afición, nada lo primero muchísimas gracias por la bienvenida que me diste desde el primer día, parece que llevó más tiempo del que realmente estoy aquí, así que nada con la victoria de hoy y con mi debut estoy muy, muy, feliz muchas gracias se los agradezco vamos por todo.

¿Cómo fue la primera titularidad de Fidalgo?

Álvaro Fidalgo fue pieza fundamental en el esquema bético durante los 85 minutos que estuvo en cancha. Su capacidad para retener el balón y distribuir el juego bajo presión permitió al Betis salir del asedio colchonero en los momentos más críticos.

Fue el eje que dio equilibrio a la transición defensiva del equipo de Sevilla. Finalmente, para cerrar el partido Manuel Pellegrini movió sus piezas metiendo a Marc Bartra en los minutos finales del encuentro en el Metropolitano.

METAN A FIDALGO. pic.twitter.com/cXDvPY9Gub — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 8, 2026

¿Cómo fue la victoria del Betis?

El conjunto verdiblanco supo sufrir y golpear en los momentos precisos para llevarse tres puntos de oro, dejando a los locales con una sensación de impotencia ante la falta de puntería y el VAR. El partido comenzó con un Atlético volcado al ataque pero no fructificó con el gol.

Atlético pierde ante Real Betis Balompié| AFP

Al minuto 28, el brasileño Antony silenció el Metropolitano con un potente remate de izquierda desde fuera del área tras una asistencia de Abde Ezzalzouli. El balón se coló por el poste derecho, dejando sin opciones a Jan Oblak.

Betis celebra gol al Atleti | AFP

La polémica llegó al minuto 74, cuando un gol en propia puerta de Diego Llorente parecía darle el empate al Atlético. No obstante, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por un fuera de juego previo, frustrando las esperanzas de remontada local.