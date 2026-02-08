Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Super Bowl LX: Roger Federer y las otras celebridades que asistieron al Gran Juego de la NFL

Roger Federer, leyenda del tenis | AP
Rafael Trujillo 17:22 - 08 febrero 2026
Múltiples famosos decidieron darse cita en el Levi's Stadium para ver el juego de NFL

Llegó el día, los Seattle Seahawks y los New England Patriots se verán las caras en el Super Bowl LX y el mundo lo sabe. A sólo un par de horas de que de inicio el partido, el Levi's Stadium comienza a llenarse y no sólo con fanáticos de ambos equipos, sino que también con celebridades.

Al ser uno de los eventos deportivos más importantes del año, el hecho de que varias celebridades decidieran asistir al partido en California no es sorpresivo. Aun así, las figuras han llamado la atención con su presencia en el estadio de los 49ers.

La Celebridades en el Levi's Stadium

Con forme se fue acercando el partido en Santa Clara, las celebridades fueron llegando para convivir con los jugadores dentro del terreno de juego y encontrar su lugar en sus respectivos palcos. Desde figuras deportivas, hasta cantantes famosos, las figuras no se hicieron esperar.

Una de las celebridades que más llamó la atención fue Roger Federer, el histórico tenista. A pesar de no ser reconocido por su fanatismo a la NFL, el extenista suizo decidió asistir al estadio. A través de una publicación, la propia liga compartió las imágenes del 20 veces ganador de Grand Slam en el terreno de juego.

Roger Federe asistió al estadio | x

Artistas en el Super Bowl

Las celebridades que más llenaron el estadio fueron los artistas, desde cantantes hasta compositores. Justin Bieber y su esposa Hailey, Jay Z y su familia, Joshua del grupo SEVENTEEN, 21 Savage y Travis Scott, fueron algunos de los cantantes que fueron captados por las cámaras.

Así mismo, artistas como Adam Sandler, Kendall Jenner, Olivia Dunne, Robert Irwin y Carmelo Anthony, Sofia Vergara y Eiza González fueron otras de las celebridades que se dieron cita al Super Bowl de la NFL. Sin embargo, ninguno de ellos se llevaron los reflectores como lo hicieron Chris Pratt y Jon Bon Jovi, pues el actor le dio la bienvenida a los Seattle Seahawks y a los Patriots respectivamente.

Chris Pratt apoyando a los Seahawks | AP

Ahora, todas estas celebridades se alistan para ver el partido de NFL que decidirá al campeón de la edición 60 del Super Bowl. Además, apuntan a ver el espectáculo de medio tiempo que encabezará el puertorriqueño Bad Bunny.

NFL
