¡The Tribal Pat! Nueva Inglaterra recuerda a Roman Reigns con su entrenador Mike Vrabel

Los Patriotas de Nueva Inglaterra disputan el Super Bowl LX en Santa Clara, pero su llegada al estadio de los 49ers ha llamado mucho la atención, aunque de manera más específica para algunos fanáticos a otro espectáculo.

Los seguidores de la lucha libre se han emocionado por la referencia que los Pats hicieron a uno de los dos ganadores de Royal Rumble en este 2026, tanto con vestimenta como con accesorios que utiliza su personaje.

Mike Vrabel junto a un par de sus jugadores en el himno de Estados Unidos | AP

The Original Tribal Chief

Fue a través de sus redes sociales donde los Patriots mostraron una imagen de Mike Vrabel a su llegada al Levi's Stadium; en ella, se puede ver al head coach utilizando un accesorio que se asemeja mucho a un 'Ula Fala', mismo con el que Roman Reigns entra a sus combates en WWE.

Por si esa referencia no fuera suficiente, la publicación viene acompañada con una descripción extremadamente corta, pero que es sumamente entendible para los conocedores del wrestling. "OTC", fue lo que redactaron, siglas que significan "Original Tribal Chief" (Jefe Tribal Original.

Por si fuera poco, en uno de los comentarios de respuesta, los mismos Pats agregaron un video en el que se confirma su referencia samoana, pues la frase "We the ones" de Jey y Jimmy Uso fue la protagonista del posteo.

Celebridades protagonizan la presentación de Patriots y Seahawks

Como ya es tradición en el Super Bowl, la NFL apostó por el espectáculo desde antes de la patada inicial, y las presentaciones de los equipos no fueron la excepción. Los Seattle Seahawks y los New England Patriots ingresaron al campo del Levi’s Stadium acompañados por figuras de talla internacional, generando una atmósfera electrizante entre los aficionados presentes.

En el caso de los Seahawks, el encargado de dar la bienvenida fue el actor Chris Pratt, reconocido fanático del equipo pese a haber nacido en Minnesota. Vestido con el jersey del conjunto de Seattle y portando el número 12, en honor a la afición, Pratt presentó al equipo como “los campeones de la NFC”, desatando la euforia del público con un efusivo festejo.

Chris Pratt presente en el SB LX | AP