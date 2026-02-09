¡Presente en el Levis Stadium! Carlos Vela asiste al Super Bowl

El Super Bowl LX ya está en marcha y las celebridades siguen saliendo. Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se están enfrentando en el Levis Stadium de Santa Clara California y, decenas de celebridades decidieron asistir al partido en vivo.

Previo al inicio del partido, celebridades como Adam Sandler, Kendall Jenner, Olivia Dunne, Robert Irwin y Carmelo Anthony, Sofia Vergara y Eiza González, así como cantantes como Justin Bieber, Jay Z, 21 Savage y Travis Scott, e incluso deportistas como Roger Federer, se dieron cita al partido.

Carlos Vela asiste al partido

México no sólo tuvo presencia en el partido gracias a Eiza González, sino que el ahora exfutbolista mexicano Carlos Vela también decidió darse cita en el Levis Stadium. El futbolista retirado compartió una foto en la que se ve en uno de los palcos del estadio.

Esta no es la primera vez que el exseleccionado nacional asiste a un partido de esta magnitud. En el pasado, el jugador también fue visto en múltiples partidos de NBA o MLB, demostrando su fanatismo por deportes fuera del futbol.

Carlos Vela asistió al Levis | CAPTURA

A un año de su retiro

Esta vista en público de Carlos Vela, se da casi a un año de que anunció su retiro. El futbolista reveló en mayo del 2025, que podría fin a una carrera de casi dos décadas.

Luego de una brillante carrera en la que fue campeón del mundo Sub 17 y figura de la Real Sociedad y Los Ángeles FC, el delantero mexicano decidió colgar los botines y convertirse en el primer Embajador de LAFC.