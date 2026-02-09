¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?

El duelo entre Monterrey y Toluca Femenil en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se perfila como uno de los partidos más atractivos de la semana en el futbol mexicano femenino. Programado para el 9 de febrero a las 20:00 h en el Estadio BBVA, este encuentro enfrenta a dos equipos con estilos y objetivos distintos en la temporada regular.

Las Rayadas de Monterrey llegan al partido con el impulso de uno de los mejores arranques del torneo. El equipo dirigido por Amelia Valverde sumó cuatro victorias en sus primeros cuatro encuentros y ha demostrado un rendimiento sólido tanto en ofensiva como en defensa, siendo una de las escuadras a seguir en el Clausura.

Rayadas es el único equipo que ha ganado todos sus partidos | IMAGO 7

Rayadas; una máquina goleadora

El poderío de Monterrey también se refleja en goleadas importantes como el 5-0 sobre Necaxa en la Jornada 2, donde figuras como Lucía García y Christina Burkenroad se hicieron presentes en el marcador y confirmaron la profundidad ofensiva del plantel.

Del otro lado, Toluca Femenil ha tenido altibajos en el Clausura 2026 pero llega con la ambición de sumar puntos valiosos fuera de casa. Tras varios juegos como visitante, las Diablas buscan consolidarse y acercarse a la zona de liguilla, demostrando que pueden competir ante rivales de mayor jerarquía.

Toluca Femenil festejando el primer gol

¿Cuál es el historial del duelo?

La historia reciente entre ambas escuadras ofrece antecedentes interesantes: en torneos anteriores Rayadas y Toluca han protagonizado duelos intensos, como empates 2-2 en etapas previas del Clausura 2025, donde Toluca llegó a adelantarse pero Monterrey reaccionó para igualar y mostrar la competitividad entre ambos clubes.

Además, en otros enfrentamientos pasados, como en la Liga MX Femenil 2025, Toluca y Rayadas protagonizaron partidos cerrados donde las Diablas tuvieron ocasiones claras pero no lograron imponerse, lo que da paso a expectativas de un duelo disputado esta jornada.

Rayadas de Monterrey | IMAGO7

Para Rayadas, este compromiso es clave para mantener el ritmo en la parte alta de la clasificación y alargar su invicto en casa, donde han sido fuertes en las últimas temporadas. Por su parte, Toluca buscará dar la sorpresa y llevarse puntos que les permitan escalar posiciones rumbo a la liguilla.

El choque Rayadas vs Toluca no solo representa tres unidades en juego, sino también un test de carácter para ambos conjuntos antes de encarar los últimos tramos de la primera vuelta del Clausura 2026. La afición espera un partido de ritmo intenso, con goles, duelos individuales y alternativas en ambas porterías.

Fecha: 9 de febrero

Hora: 20:00

Estadio: Gigante de Acero

Transmisión: ViX