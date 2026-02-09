Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Super Bowl LX: Estos son los títulos de los Seattle Seahawks tras vencer a los New England Patriots

Los Seahawks ganaron su segundo Super Bowl | AP
Marcos Olvera García 22:15 - 08 febrero 2026
El equipo de Seattle venció a los Patriots y consiguió su segundo Vince Lombardi en 51 años de historia en la National Football League

Este domingo, después de apalear a los New England Patriots, los Seattle Seahawks se coronaron por segunda vez en la historia de la NFL.

La franquicia que juega como local en el Lumen Field ha ganado cuatro finales de conferencia, 2005, 2013, 2014 y en 2025, después de 11 años volvieron a un Super Bowl.

Seattle ganó su segundo Super Bowl | AP

En 2013, en la edición 48 del Super Bowl, los Seattle Seahawks vencieron a los Denver Broncos para levantar su primer trofeo Vince Lombardi.

En esta temporada, los Seattle Seahawks terminaron la regular season con 14 triunfos y tres derrotas, récord que les permitió quedar como primeros en la conferencia nacional.

Seattle ganó su segundo Super Bowl | AP
Seattle ganó su segundo Super Bowl | AP

En postemporada, los Seahawks vencieron a los San Francisco 49ers en la ronda divisional y a Los Angeles Rams en la Final de la Conferencia Americana, hasta vencer a los Patriots.

Seattle obtuvo su venganza después de 11 años, cuando cayeron ante los Pats por un marcador de 28-24 en favor del equipo comandado por Tom Brady.

Seattle ganó su segundo Super Bowl | AP

Este domingo, los Seahawks vencieron a los Pats por marcador de 29 puntos a 13, para conseguir su segundo trofeo Vince Lombardi.

