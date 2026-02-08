¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli

La reciente ausencia de Christian Martinoli en los juegos de Liga MX, entre ellos en el Mazatlán vs Chivas donde estaba anunciado, ha provocado la preocupación de propios y extraños en el medio futbolístico y eso lo dejó claro un famoso conductor de Televisa.

Esteban Arce apareció en redes sociales para mandar un mensaje de apoyo al narrador de TV Azteca tras darse a conocer que lidia con problemas de salud que no le han permitido volver a la narración como era costumbre junto a Luis García y Zague.

Esteban Arce, conductor de Televisa l X:estarc62

El conductor del ‘Expreso de la Mañana’ de N+Foro dejó su mensaje en respuesta de un poste de ‘Guía Deportiva9’ que por su parte decía: “Esperemos que lo de Christian Martinoli no sea nada grave de sus problemas de salud últimamente. De todo corazón, Dios te bendiga y pronta recuperación”.

Arce respondió con un: “Con todo Martinoli a recuperarse, venga” para demostrar que en temas de adversidad no existen rivalidades pese a los enfrentamientos por rating entre Televisa y TV Azteca en el futbol mexicano.

Martinoli en narración | IMAGO7

¿Qué pasa con Martinoli?

Christian Martinoli no fue parte del equipo de transmisión para el Toluca contra Cruz Azul, de la Jornada 5, disputado en el Nemesio Diez, encendiendo las alarmas por su ausencia por segundo día consecutivo luego duelo previo entre Mazatlán vs Chivas.

Tras la ausencia de Martinoli en el duelo de los Cañoneros contra el Rebaño David Medrano reveló lo que sucede con el narrador: "Christian estuvo con nosotros en Azteca y se sintió mal, no se sentía bien antes de arrancar el partido, intentó y al no sentirse bien tomamos la decisión entre la gente de producción, Luis, Jorge, el propio Christian y un servidor que fuera a casa a recuperarse", dijo en un su podcast.

Cabe mencionar, que en dicha transmisión sí estuvo Luis García, David Medrano y en el terreno de juego Omar Villarreal como estaba promocionada previo al partido. Sin embargo, antes de concluir la primera parte, dieron indicios durante la transmisión sobre lo sucedido "Martinoli está a punto de morir", dijo Luis García en tono de broma. "Recupérese señor Marti", complementó David Medrano.

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca | IMAGO7

¿Qué problemas de salud presenta?