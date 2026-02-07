Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Engañó a todos? Martinoli se ausenta de la transmisión del Mazatlán vs Chivas

Martinoli en narración | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 21:47 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El elemento de TV Azteca había sido anunciado previamente pero no apareció en la narración del partido

Christian Martinoli nuevamente dejó a los televidentes como ‘novia de pueblo’ tras ausentarse de la transmisión de TV Azteca para el duelo entre Mazatlán y Chivas de la Jornada 5 del Clausura 2026, todo esto cuando previamente estaba anunciado para llevar la narración. 

Anuncio previo al Mazatlán vs Chivas l X:AztecaDeportes

El duelo arrancó en ‘El Encanto’ sin la presencia de Martinoli, apareciendo otro narrador César Castro, en dicha transmisión sí estuvo Luis García, David Medrano y en el terreno de juego Omar Villarreal como estaba promocionada previo al partido. Sin embargo, antes de concluir la primera parte, dieron indicios durante la transmisión sobre lo sucedido "Martinoli está a punto de morir", dijo Luis García en tono de broma. "Recupérese señor Marti", complementó David Medrano.

No es la primera vez 

A pesar de haber sido anunciado oficialmente para encabezar la narración del encuentro amistoso entre las selecciones de México y Bolivia, Christian Martinoli no apareció en la transmisión, desatando una ola de especulaciones en redes sociales.

La sorpresa fue mayúscula debido a que el propio Martinoli había confirmado su presencia apenas un par de horas antes del silbatazo inicial a través de sus cuentas oficiales; sin embargo, al final terminó por no presentarse en el partido disputado en Santa Cruz. 

La Selección Mexicana en práctica previo al compromiso ante Bolivia
La Selección Mexicana en práctica previo al compromiso ante Bolivia

Al iniciar el protocolo del partido, los televidentes se encontraron con Luis García y Jorge Campos en los comentarios, pero con la voz de Jesús Joel Fuentes Sandoval en el relato principal, quien asumió el reto ante el cambio inesperado.

¿Qué fue lo que sucedió con Martinoli en aquella ocasión?

La ausencia de Christian Martinoli en la transmisión de TV Azteca durante el partido entre México y Bolivia desató una ola de rumores en redes sociales; sin embargo, fue el propio comentarista que reveló el motivo de su baja para el juego.

Martinoli y el Azteca Team | MEXSPORT

El narrador reveló que sufrió una fuerte infección estomacal que comenzó un día antes del partido. De acuerdo con su relato, el sábado había comido sushi con su familia y considera que ese alimento pudo haber detonado el malestar que lo afectó horas después.

Según contó, las visitas constantes al baño fueron la primera señal de alerta. Aunque inicialmente pensó que se trataba de algo pasajero, la situación se intensificó conforme avanzó el día, al grado de obligarlo a trasladarse en taxi mientras ya presentaba síntomas más severos.

Últimos videos
Lo Último
23:29 Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
23:13 ¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
23:11 ¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
23:09 ¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?
22:49 Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres
22:37 Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady
22:31 ¡Polémico arbitraje! Julián Carranza se salva de roja tras entrada criminal en el Necaxa vs San Luis
22:07 'Chicha' Sánchez festeja de peculiar manera su gol en la goleada de Tigres sobre Santos
21:52 James Rodríguez, presente en la NBA para apoyar a los Timberwolves
21:49 Prepárate para sacar los prohibidos: Baile Sonidero 2026 llegará al Zócalo
Tendencia
1
Futbol ¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América
2
Futbol Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
5
Empelotados Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
6
NFL ¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América
Te recomendamos
Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
Futbol
06/02/2026
Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
Futbol
06/02/2026
¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
Futbol
06/02/2026
¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?
Contra
06/02/2026
¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?
Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres
Futbol
06/02/2026
Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres
Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady
NFL
06/02/2026
Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady