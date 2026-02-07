¿Engañó a todos? Martinoli se ausenta de la transmisión del Mazatlán vs Chivas

Christian Martinoli nuevamente dejó a los televidentes como ‘novia de pueblo’ tras ausentarse de la transmisión de TV Azteca para el duelo entre Mazatlán y Chivas de la Jornada 5 del Clausura 2026, todo esto cuando previamente estaba anunciado para llevar la narración.

Anuncio previo al Mazatlán vs Chivas l X:AztecaDeportes

El duelo arrancó en ‘El Encanto’ sin la presencia de Martinoli, apareciendo otro narrador César Castro, en dicha transmisión sí estuvo Luis García, David Medrano y en el terreno de juego Omar Villarreal como estaba promocionada previo al partido. Sin embargo, antes de concluir la primera parte, dieron indicios durante la transmisión sobre lo sucedido "Martinoli está a punto de morir", dijo Luis García en tono de broma. "Recupérese señor Marti", complementó David Medrano.

No es la primera vez

A pesar de haber sido anunciado oficialmente para encabezar la narración del encuentro amistoso entre las selecciones de México y Bolivia, Christian Martinoli no apareció en la transmisión, desatando una ola de especulaciones en redes sociales.

La sorpresa fue mayúscula debido a que el propio Martinoli había confirmado su presencia apenas un par de horas antes del silbatazo inicial a través de sus cuentas oficiales; sin embargo, al final terminó por no presentarse en el partido disputado en Santa Cruz.

La Selección Mexicana en práctica previo al compromiso ante Bolivia

Al iniciar el protocolo del partido, los televidentes se encontraron con Luis García y Jorge Campos en los comentarios, pero con la voz de Jesús Joel Fuentes Sandoval en el relato principal, quien asumió el reto ante el cambio inesperado.

¿Qué fue lo que sucedió con Martinoli en aquella ocasión?

La ausencia de Christian Martinoli en la transmisión de TV Azteca durante el partido entre México y Bolivia desató una ola de rumores en redes sociales; sin embargo, fue el propio comentarista que reveló el motivo de su baja para el juego.

Martinoli y el Azteca Team | MEXSPORT

El narrador reveló que sufrió una fuerte infección estomacal que comenzó un día antes del partido. De acuerdo con su relato, el sábado había comido sushi con su familia y considera que ese alimento pudo haber detonado el malestar que lo afectó horas después.