Christian Martinoli confesó la razón de su ausencia en el amistosos de México

La ausencia de Christian Martinoli en la transmisión de TV Azteca durante el partido entre México y Bolivia desató una ola de rumores en redes sociales. El narrador, uno de los rostros más reconocidos del Ajusco, no apareció en la señal pese a estar contemplado en la promoción oficial del encuentro, lo que generó sorpresa entre la audiencia.

El duelo ante el conjunto sudamericano marcó el cierre de la minigira del Tricolor bajo el mando de Javier Aguirre. Como es habitual, miles de aficionados sintonizaron la transmisión esperando escuchar la inconfundible voz del cronista Christian Martinoli junto a Luis García y Jorge Campos, pero algo no salió como estaba planeado.

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca | IMAGO7

La ausencia no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, plataformas como X e Instagram se llenaron de preguntas sobre el paradero del comentarista. Algunos especularon con problemas internos en la televisora, mientras que otros imaginaron diferencias contractuales o decisiones de último momento.

Sin embargo, fue el propio Martinoli quien decidió poner fin a las versiones. Lo hizo en el podcast “Farsantes con Gloria”, espacio que conduce junto a Luis García, donde explicó con detalle el motivo que lo dejó fuera de la cabina el pasado domingo.

Christian Martinoli se 'lamenta' | CRÉDITO X.martinolimx

¿Qué le pasó a Christian Martinoli antes del México vs Bolivia?

El narrador reveló que sufrió una fuerte infección estomacal que comenzó un día antes del partido. De acuerdo con su relato, el sábado había comido sushi con su familia y considera que ese alimento pudo haber detonado el malestar que lo afectó horas después.

Según contó, las visitas constantes al baño fueron la primera señal de alerta. Aunque inicialmente pensó que se trataba de algo pasajero, la situación se intensificó conforme avanzó el día, al grado de obligarlo a trasladarse en taxi mientras ya presentaba síntomas más severos.

Al llegar a la televisora, el panorama empeoró. Comentó que comenzó a sentir temperatura, debilidad y una baja de presión que encendió las alarmas. Incluso después de tomar medicamento, el malestar no cedía y su condición física no era la adecuada para enfrentar una transmisión en vivo de alta exigencia.

Luis García junto a Christian Martinoli | INSTAGRAM: @garciaposti

El momento crítico que lo obligó a dejar la narración

Martinoli confesó que intentó cumplir con su compromiso profesional. Tomó el micrófono y se preparó para narrar, pero empezó a ver borroso y a temblar, una situación que nunca antes había experimentado en su trayectoria.

“Sabía que no iba a ser el mismo”, explicó al recordar que, pese a haber trabajado en condiciones adversas en otras ocasiones, esta vez su estado no le permitía garantizar el nivel que exige una transmisión de Selección Mexicana. Ante ese escenario, decidió dar un paso al costado.

La revelación calmó las especulaciones y dejó claro que su ausencia no obedeció a conflictos internos ni decisiones editoriales, sino a un problema de salud que lo tomó por sorpresa. Ahora, con la situación superada, el cronista apunta a regresar con su estilo característico en las próximas coberturas del Tricolor.

Christian Martinoli y Luis García | X: @martinolimx