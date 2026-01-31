Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’

Claudia García, presentadora de FOX l X:BenjiPrise
Ramiro Pérez Vásquez 19:04 - 30 enero 2026
Claudia García revela cómo toma los comentarios hacia su persona

Claudia García, comentarista de FOX, habló en el podcast de Héctor Huerta en donde mostró cómo ha lidiado contras los comentarios en redes sociales sobre sus detractores en donde muchos la han señalado duramente.

La presentadora del programa ‘Punto Final’ resaltó los señalamientos: “Me dicen muchos trans, traveco, como si eso fuese un insulto, es una persona más. Claudia eres lesbiana, no lo soy, pero si lo fuese habría un problema, soy una persona más.

“Al fin y al acabo es una persona que nace con un genero y se siente identificado con otro sexo… que insulto es eso, es ridículo”, señaló en dicha entrevista la oriunda de Sevilla, España, con el periodista de ESPN.

“Cuando leo esas cosas no lo tomo como un insulto, pero pobrecito ubicate, no hay problema, ser lesbiana, ser gay, ser trans, ser traveco, eso es un problema realmente en la vida ojalá o vete a la cocina no tienes idea de futbol”, catapultó.

Presentadora de FOX l X:claudiagarciasv

¿Quién es Claudia García?
Claudia García, del programa 'Punto Final' l X:claudiagarciasv

Claudia García, nacida en Sevilla, España, es una periodista deportiva que hoy funge como presentadora del programa de debate ‘Punto Final’ y ha consolidado una trayectoria en el mundo deportivo en América Latina.

¿Estilo polémico?

Claudia García que tiene un amor especial sobre Cruz Azul, ha estado en diversas polémicas, una de ellas fue durante la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf para recordar los tres dedos enmarcados por André Jardine semanas atrás en CU hacía a la afición celeste contestando así tras el título de La Máquina.

La presentadora alzó la mano mostrando los cinco dedos con la ‘manita’ (5 goles) orquestada por el conjunto cementero que sentenció con la conquista del título mientras realizaba una entrevista a un jugador del Cruz Azul.

Sin embargo, la manita mostrada no fue todo, también logró añadir para darle aún mayor valor a su comentario: “Van directo al Mundial de Clubes sin la necesidad de partidos inventados”. En dicho momento también fue rechazada por Chiquete Orozco al querer darle un abrazo.

Conductora de FOX, Claudia García l X:claudiagarciasv
